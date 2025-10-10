Sėkmingai atlikus planinius darbus, 2 dienomis anksčiau nei planuota įjungta „NordBalt“ jungtis

„NordBalt“ įjungta ir tapo prieinama einamosios paros elektros prekybai penktadienį, 14.27 val.
Kaip skelbta anksčiau, Lietuvą su Skandinavija jungianti „NordBalt“ jungtis nebuvo prieinama elektros prekybai nuo pirmadienio, spalio 6 d. 7 val.
Atjungimo metu „Litgrid“ atliko iš anksto numatytus „NordBalt“ keitiklio stoties Klaipėdoje techninės priežiūros darbus: keitiklio, valdymo sistemos, aušinimo sistemos, atviros skirstyklos prevencinę priežiūrą ir defektų šalinimą, kurių negalima atlikti veikiant įrenginiams.
Techninės priežiūros darbų apimtys ir jų periodiškumas numatyti remiantis keitiklio įrangos gamintojo instrukcijomis ir „Litgrid“ perdavimo tinklo eksploatavimo reglamentu.
Pačių svarbiausių sistemų patikra turi būti atliekama kasmet, tačiau keitikliui veikiant nėra galimybės patekti į kai kurias patalpas ir apžiūrėti įrenginius, todėl aptarnavimo darbus galima vykdyti tik sustabdžius keitiklį.
Dėl vykstančių rekonstrukcijos darbų Kruonio 330 kV transformatorių pastotėje ir mažesnių balansavimo pajėgumų prieinamumo, „NordBalt“ pralaidumas nuo spalio 20 d. iki 30 d. bus sumažintas iki 438 MW galios importui ir iki 356 MW eksportui.
Per pirmuosius aštuonis šių metų mėnesius „NordBalt“ bendras jungties prieinamumas rinkai siekė 98,05 proc., iš Švedijos į Lietuvą per šią jungtį importuota 2,54 TWh ir eksportuota 0,242 TWh elektros energijos.
700 MW galios elektros jungtis su Švedija veikia nuo 2016 m.
