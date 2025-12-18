 Bus atjungta „NordBalt“ jungtis su Švedija: paaiškino, kodėl ir kiek tai truks

Bus atjungta „NordBalt“ jungtis su Švedija: paaiškino, kodėl ir kiek tai truks

2025-12-18 16:23
BNS inf.

Dėl remonto darbų gruodžio 19–20 dienomis neveiks Lietuvą ir Švediją jungianti jūrinė elektros jungtis „NordBalt“.

Bus atjungta „NordBalt“ jungtis su Švedija: paaiškino, kodėl ir kiek tai truks / T. Lukšio / BNS nuotr.

„NordBalt“ elektros prekybai nebus prieinama nuo penktadienio 7 val. iki šeštadienio 18 val., pranešė Lietuvos elektros perdavimo bendrovė „Litgrid“.

Anot pranešimo, jungtis atjungiama Švedijos perdavimo sistemos operatorės „Svenska kraftnat“ prašymu dėl planinių priežiūros darbų Nibru keitiklio stotyje.

„Litgrid“ duomenimis, per 11 šių metų mėnesių bendras jungties prieinamumas rinkai siekė 97,04 proc., iš Švedijos į Lietuvą per šią jungtį importuota 3,65 teravatvalandės (TWh) ir eksportuota 0,268 TWh elektros energijos.

700 megavatų galios elektros jungtis su Švedija veikia nuo 2016 metų.

