Šimkus apie palūkanų apkarpymą: nedrįsčiau pasakyti, ar tai – jau viskas

„Palūkanų normų mažinimo seka labai arti pabaigos, bet ar tai yra jau viskas, nedrįsčiau pasakyti“, – antradienį žurnalistams sakė G. Šimkus.
Anot jo, veiksnių, kurie mažina infliaciją euro zonoje vidutiniu laikotarpiu, yra pakankamai daug ir jos pakankamai stiprios. Be to, G. Šimkus pastebėjo, kad šiuo metu infliacija yra ties tiksliniu 2 proc. lygiu.
ECB praėjusį ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų: pagrindinė iš trijų normų – naudojimosi indėlių galimybe palūkanų norma – liko 2 proc., tai yra vadinamajame neutraliame lygyje, kai pinigų politika nei riboja, nei skatina ekonominę veiklą.
Nuo pernai birželio iki šių metų birželio bazinės palūkanos euro zonoje buvo apkarpytos dviem procentiniais punktais.
