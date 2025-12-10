 Šimkus dėl palūkanų normų: ECB tai daryti nėra būtinybės

2025-12-10 17:11
BNS inf.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad matant geresnius nei tikėtasi euro zonos ekonominius rodiklius Europos Centrinis Bankas (ECB) bent artimiausiuose posėdžiuose neturėtų mažinti bazinių palūkanų normų.

Šimkus dėl palūkanų normų: ECB tai daryti nėra būtinybės

Agentūrai „Bloomberg“ G. Šimkus teigė, kad ECB „nėra būtinybės“ keisti palūkanų normų euro zonoje fiksuojant artimą  tiksliniam 2 proc. infliacijos lygiui bei esant geresniam nei manyta ekonomikos aktyvumui.

„Nėra būtinybės keisti palūkanų normų ne tik artimiausiame posėdyje gruodį, bet ir tolesniuose posėdžiuose“, – „Bloomberg“ sakė ECB valdybos narys G. Šimkus.

Spalio viduryje G. Šimkus „Bloomberg“ teigė, kad palūkanos artimiausiu metu galėtų būti mažinamos, jei euro zonos šalys patirtų ekonominių sunkumų.

Spalio pabaigoje ECB paliko galioti tas pačias bazines palūkanas. Nuo pernai birželio iki šių metų birželio jos buvo apkarpytos dviem procentiniais punktais.

G. Šimkus žurnalistams tuomet sakė, kad sprendimą lėmė beveik 2 proc. euro zonos infliacija.

Pastaruoju metu rinkose dominuoja nuomonės, jog kitas euro zonos pinigų politikos švelninimo sprendimas galimas tik ateinančių metų viduryje.

Šiame straipsnyje:
ECB
palūkanų normos
Paskolos
Gediminas Šimkus
mažinti palūkanas

