Šimonytė: galėtume palaikyti kitų metų biudžetą su viena sąlyga

„Dabar kol kas biudžete yra dalykų, kurie tikrai yra labai problemiški. (...) Bet jeigu atsitiktų taip, kad ponas Žemaitaitis ( „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis – BNS) imtų terorizuoti socialdemokratus dėl biudžeto priėmimo, reikalautų mažinti krašto apsaugos finansavimą, tai kalbėti su socialdemokratais dėl vienokio ar kitokio biudžeto palaikymo visada galima“, – Žinių radijui penktadienį sakė I. Šimonytė.
Svarstymo metu biudžeto projektą neidealiu bei socialiai neteisingu vadinęs R. Žemaitaitis ragino labiau didinti valstybės tarnautojų bei statutinių pareigūnų atlyginimus, nemažinti asignavimų žemės ūkiui.
Dar anksčiau lapkritį jis pareiškė, jog jei nebus atsižvelgta į „aušriečių“ pasiūlymus, frakcija gali nepalaikyti biudžeto priėmimo.
Pasak I. Šimonytės, kitų metų biudžetas atitinka ekonomines realijas, tačiau yra problemiškų dalykų, pavyzdžiui, kultūros finansavimo mažinimas, mažesnis nei žadėta atlyginimų mokytojams ir pareigūnams didinimas.
„Aš manau, kad apskritai biudžetas atitinka ekonomines realijas. Ir jeigu Vyriausybė įvykdys tai, ko neįvykdė, – tai yra kolektyvinė sutartis su mokytojais, ką panašu yra nusiteikę įvykdyti, išspręs kultūros finansavimo klausimus ir tai, ką patys buvo pasižadėję pareigūnams, tai manau, kad tas biudžeto projektas labai smarkiai nesiskirtų, ką tokiomis pačiomis aplinkybėmis būtų paruošusi mano vadovauta Vyriausybė“, – aiškino I. Šimonytė.
BNS rašė, kad antradienį Seimas po pirmojo svarstymo Vyriausybei grąžino tobulinti kitų metų valstybės biudžeto projektą. Ministrų kabinetas spręs dėl parlamentarų ir Seimo komiteto pasiūlymų už maždaug 1,1 mlrd. eurų.
Antrasis biudžeto svarstymas Seime vyks vėliausiai gruodžio 9-ąją, o galutinis balsavimas numatytas viename artimiausių posėdžių po to.
Naujausi komentarai