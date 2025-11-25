Sysas: būtų veidmainiška, jei opozicija už tai nebalsuotų

„Mūsų koalicijos partneriai daug šneka ir iš jų visko galima tikėtis, bet man labai keista, kai aš girdžiu konservatorių ir liberalų šnekas, kad jie nebalsuos už šį biudžeto projektą, nors visada daug šneka apie šalies gynybą. Dabar mes ketiname didžiulius pinigus jai skirti, tad nesuprasčiau jų balsavimo prieš – tai būtų veidmainiška, kitaip negalėčiau vadinti“, – antradienį Seime žurnalistams sakė A. Sysas.
Tiesa, ilgametis Seimo narys tikisi, jog opozicija taip kalba tik dėl to, nes nori pasiekti valstybei dar palankesnį sprendimą, tačiau savo balsavimu užtikrins planuojamą finansavimą gynybai.
„Tiesa, aš tikiu, kad taip nebus. Jie valstybiškai mąsto, valstybiškai kritikuoja dabartinę valdžią ir nori valstybei geriau, tai reikia balsuoti už tokį biudžetą. Kitaip bus blogai, nes priešas nesnaudžia“, – tikino socialdemokratas.
Vyriausybės pateiktame kitų metų biudžeto projekte krašto apsaugai yra numatoma 5,38 šalies BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
ELTA primena, kad Seimas antradienį pradėjo pirmąjį 2026 m. valstybės biudžeto projekto svarstymą. Parlamentarai šiam dokumentui jau registravo 110 pasiūlymų, kuriems pritarus išlaidos biudžete būtų didinamos daugiau nei 1 mlrd. eurų.
Dėl šių išlaidų apsispręsti turės Vyriausybė, patikslintą valstybės biudžeto projektą ji turėtų svarstyti kitą savaitę.
Projekte numatytos valstybės biudžeto pajamos kitais metais augs iki 17,3 mlrd. eurų, išlaidos – 23,5 mlrd. eurų (neįskaitant Europos Sąjungos lėšų).
Numatomas valstybės biudžeto deficitas 2026 m. sieks 2,7 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), valdžios sektoriaus skola augs iki 45,1 proc. nuo BVP, grynosios valstybės išlaidos didės 5,2 proc. (2,39 mlrd. eurų).
