Sysas apie biudžeto projektą: negalima planuoti išlaidų neturint realių pajamų

„Pasiūlymų, aišku, bus labai daug, ir Seimo narių, ne tik iš opozicijos, ir iš pozicijos, manau, bet nelabai yra pajamų, kurias būtų galima perskirstyti“, – LRT radijui antradienį sakė A. Sysas.
„Reikėtų bet kokiu atveju nurodinėti šaltinius, tų šaltinių papildomų nėra, todėl pastumdymai arba kažkokie pakeitimai gali būti labai nežymūs ir nedideli, nes pirmiausia yra krašto gynybai dideli pinigai skirti, ir antra didelė grupė, žmonių realiųjų pajamų užtikrinimas per atlyginimų, pensijų didinimą, įvairių išmokų indeksavimą, ir tas reikalauja beveik pusę milijardo“, – pridūrė jis.
Tuo metu valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigė, kad pokyčių bus. Jis pabrėžė, kad gynybai finansuoti anksčiau buvo sutarta skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
„Tikrai keisis, nes (...) praėjusį penktadienį dėl gynybos buvom sutarę 5 proc. ir buvom visi patvirtinę pas Juozą Oleką kabinete, po to atsirado naujas poreikis, dėl ko, matyt, ir kilo skandalas, atsirado 5,38 proc.“, – LRT radijui teigė R. Žemaitaitis.
Jis sakė, kad problemų yra ir dėl statutinių pareigūnų atlyginimų, be to, jis abejojo Finansų ministerijos planais dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir gyventojų pajamų mokesčio (GPM) surinkimo.
„Matau su statutiniais pareigūnais yra didelės problemos, o kitas dalykas, mane neramina skaičiai, kuriuos Finansų ministerija (...) planuoja iš PVM surinkti – 36 proc. ir 16 proc. GPM augimą, aš tokių skaičių kol kas nematau, tai komitete turėsim ką veikti. Aš bent jau susidedu, kad geriausiu atveju PVM prieaugis gali būti apie 12-15 proc., o GPM tik 10 proc.“, – teigė R. Žemaitaitis.
Mažiausių koalicijos partnerių „valstiečių“ narė, Seimo pirmininko pavaduotoja Aušrinė Norkienė taip pat sako, kad pakeitimų bus – anot jos, siekiama sparčiau didinti atlyginimus slaugytojoms ir pareigūnams.
„Biudžetas tikrai dar gali keistis, gal nebus drastiški keitimai, bet ir pajamų šaltinių mes siūlome, manome, kad galima didinti tabako, alkoholio ir elektroninių cigarečių akcizus, tai būtų papildomos lėšos į biudžetą“, – teigė ji.
A. Sysas atkreipė dėmesį, kad Seimui su mokesčių reforma nepatvirtinus kai kurių mokesčių pakeitimų, į biudžetą bus surinkta mažiau lėšų, nei planuota anksčiau, todėl ir didesnių išlaidų planuoti nėra galimybių.
„Buvo nepritarta didesniems mokesčiams žmonėms, kurie turi dideles pajamas, (...) lygiai taip pat atleisti turtingiausi žmonės nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Tai buvo suplanuotos žymiai didesnės pajamos, deja, būtent Seimas ir nepatvirtino kai kurių mokesčių, tai nežinau, ar bus priimti nauji akcizų ar tų pačių rūkalų akcizai didesni. (...) Tikrai negalima planuoti išlaidas kažkokias, neturėdami realių pajamų“, – sakė A. Sysas.
Seimo opozicijoje dirbantis liberalas Eugenijus Gentvilas teigė, kad opozicija teiks savo siūlymus, tačiau jis atkreipė dėmesį, kad valdantieji dar nėra sutarę dėl kitų metų biudžeto.
„Paprastai būna taip – ateina valdantieji, susitaria, pateikia Seimui, opozicija pasiūlo 155 pasiūlymus, nė vienas iš jų nepraeina ir viskas būna taip, kaip sutarė valdantieji, Šiuo atveju akivaizdu, valdantieji dar nėra sutarę, (...) akivaizdu, dar vyksta vidinės kovos po stalu“, – LRT radijui sakė E. Gentvilas.
Seimui antradienį teikiami kitų metų valstybės biudžeto, „Sodros“ bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetų projektai. Jiems praėjusį ketvirtadienį pritarė Ministrų kabinetas.
Išlaidos krašto apsaugai kitąmet numatomos didžiausios Lietuvos istorijoje – jos auga iki 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), arba 4,79 mlrd. eurų.
