Opozicija laišku kreipėsi į prezidentą

Partijų lyderių teigimu, energetikos sektorius yra vienas svarbiausių valstybės saugumo ir nepriklausomybės užtikrinimo elementų.
„Prašome Jūsų, gerbiamas Prezidente, neskirti į Energetikos ministeriją „Nemuno aušros“ deleguojamo atstovo. Neabejojame, kad koalicija ras sprendimus, tačiau konstitucinis principingumas ir atsakomybė šiuo atveju daug svarbiau nei koaliciniai susitarimai, kurie gali sukelti ne tik visuomenės pasitikėjimo krizę, bet ir pakenkti nacionaliniams interesams“, – prezidentui skirtame laiške pabrėžė L. Kasčiūnas ir V. Čmilytė-Nielsen.
Jie taip pat akcentavo, kad Nemuno aušrai“ priklausantys politikai jau ne kartą kryptingai veikė prieš Lietuvos energetinę nepriklausomybę įgyvendinusias iniciatyvas, šmeižė ir bandė diskredituoti šiuos projektus įgyvendinančius asmenis.
„Išaugsianti „Nemuno aušros“ atstovų įtaka energetikos sektoriui kels tiesioginę riziką, kad bus veikiama prieš nacionalinius interesus šioje strategiškai svarbioje srityje“, – teigiama laiške.
ELTA primena, kad naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog Remigijus Žemaitaitis neketina siūlyti Žygimantui Vaičiūnui tęsti darbus energetikos ministro poste. Pasak R. Žemaitaičio, į šį postą jis turi du kandidatus. Nors pavardžių jis kol kas neatskleidžia, politikos užkulisiuose kalbama, kad tai „aušriečių“ frakcijos nariai Artūras Skardžius ir Aidas Gedvilas.
Pagal naująją koalicinę numatyta, jog Energetikos ministerija atitenka R. Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“.
Kiek anksčiau prezidentas yra užsiminęs, jog Ž. Vaičiūnas galėtų likti ministro poste net ir tuo atveju, jei jį į praėjusią Vyriausybę delegavusių demokratų neliktų tarp valdančiųjų.
Inga Ruginienė kartoja, kad „Nemuno aušros“ nariai į ministrus nebus teikiami
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė kartoja, kad valdančiosios „Nemuno aušros“ nariai nebus teikiami į ministrus naujojoje Vyriausybėje.
„Partinio žmogaus negali būti, nes jau sutarėme, kad jo nebus. Todėl (ministrų – BNS) paieškos vyksta tarp nepartinių žmonių“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
I. Ruginienė teigė su Ž. Vaičiūnu jau susitikusi, taip pat sakė, jog į energetikos ministrus yra ir kitų kandidatų.
„Aš tikrai preciziškai renkuosi ir nėra taip, kad bet ką pasiūlys, o aš iš karto imu ir sutinku. (...) Mes su R. Žemaitaičiu glaudžiai bendradarbiaujam ir mūsų abiejų tikslas yra tas pats – surasti geriausią kandidatą“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Konservatoriai prašo VMI atlikti kandidato į ekonomikos ministrus Edvino Grikšo patikrinimą
Opozicijoje esančių konservatorių frakcija Seime prašo Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) atlikti kandidato į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvino Grikšo mokestinį patikrinimą dėl pinigų kilmės įsigyjant nekilnojamąjį turtą.
Pasak frakcijos seniūno Mindaugo Lingės, VMI taip pat prašoma ištirti, ar už būstą atsiskaityta grynaisiais pinigais, ar banko pavedimu, ar E. Grikšo deklaracijų duomenys, kad jis neturi finansinių įsipareigojimų, atitinka realią situaciją, ar nėra požymių, kad oficialios pajamos ir santaupos neatitinka faktinių išlaidų, rašoma frakcijos ketvirtadienį išplatintame pranešime.
M. Lingės teigimu, iš viešų duomenų matyti, jog 2019 ir 2021 metais E. Grikšas deklaravo 20,3 tūkst. eurų vertės butą daugiabučiame name, tačiau 2023 metų deklaracijoje jo vertė padidėjo daugiau nei šešis kartus – iki 129,3 tūkst. eurų.
Pats E. Grikšas žiniasklaidai teigė, jog naujas būstas įsigytas iš santaupų, tačiau jo ir sutuoktinės deklaracijose duomenų apie kitus pajamų šaltinius, paskolas, gautas dovanas ar paveldėjimą nėra.
Pats pretendentas yra sakęs, kad jo šeima neturi jokių papildomų pajamų šaltinių, išskyrus darbo užmokestį ir santaupas.
„Iš viešai prieinamų duomenų apie E. Grikšo ir jo sutuoktinės deklaruotą turtą ir pajamas, kyla pagrįstų klausimų dėl lėšų kilmės ir pakankamumo įsigyjant tokios vertės nekilnojamąjį turtą“, – rašoma konservatorių rašte VMI.
Iš viešų turto deklaracijų matyti, kad E. Grikšas 2019 metais turėjo 16 tūkst. eurų bankų sąskaitose, 2021 metais – 28 tūkst. eurų, o 2023-2024 metais – 18 tūkst. eurų. Jo sutuoktinė Daiva Grikšienė 2019 metais deklaravo turto neturinti, o 2023 ir 2024 metais bankuose ir kitur turėjo 25 tūkst. eurų.
Nacionalinio transliuotojo LRT naujienų portalas anksčiau skelbė, kad E. Grikšo turto ir pajamų deklaracijos kelia klausimų – jose „švilpauja vėjai“, bet jo tėvų šeima Varėnoje yra žinoma kaip stambi grybų supirkėja ir perpardavėja didesnėms įmonėms.
Portalas išsiaiškino, kad kandidato į ministrus mama Daiva 2017 metais baudžiamuoju įsakymu buvo nuteista už kvitų klastojimą, kai parduodama grybus įmonei „Vigika“ kvituose nurodė išgalvotas pavardes. Nepagrindžiant apskaitos dokumentais, 2012 metais iš jos buvo nupirkta 2,8 tūkst. kilogramų voveraičių, kurių vertė siekė 10 tūkst. eurų.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų politikos grupės vadovas E. Grikšas 2023 metais kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) dalyvavo savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose Varėnoje.
(be temos)
(be temos)