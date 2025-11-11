Sinkevičiaus strėlės „aušriečiams“: mūsų biudžetas ne guminis – reikia balanso, sutarimo

„Čia klausimas vertas koalicijos likimo. Jeigu jie nepalaikys, aš manau, kad turėsime tiesiog fundamentalią problemėlę, teks konstatuoti iš principo valdančiosios koalicijos neveikimą“, – Žinių radijui antradienį sakė M. Sinkevičius.
„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pirmadienį naujienų portalui „Delfi“ sakė negalintis garantuoti, kad jo partiečiai balsuos už 2026 metų valstybės biudžeto projektą.
Pasak jo, koalicijos partneriai iki galo nesutaria, kam ir kiek lėšų turėtų būti skirta.
M. Sinkevičius teigė, kad partnerio teiginius vertina „kaip politinį žanrą, kur kiekviena pusė bando šiek tiek pagąsdinti“.
„Reikia visiems suprasti, kad biudžetas mūsų yra ne guminis, visų norų išpildyti neišeina, reikia balanso, sutarimo ir, jei įmanoma, konsensuso“, – kalbėjo LSDP pirmininkas.
„Bepigu rėkti, kad trūksta tam ar anam“, – pridūrė jis.
Vyriausybė kitų metų valstybės ir kitų biudžetų projektus Seimui pateikė spalį, įstatymai bus priimami gruodį.
Kantrybė – „ne begalinė“
M. Sinkevičius sakė, kad R. Žemaitaitis savo elgesiu vis testuoja socialdemokratų kantrybę.
Pastaruoju metu „aušriečių“ pirmininkas aktyviau kritikuoja Lietuvos užsienio politiką ir šalies užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį.
„Tai ta kantrybė, aišku, ne begalinė“, – kalbėjo socdemų lyderis.
Pasak jo, nepaisant padėties, socialdemokratai jaučia pareigą išlaikyti valstybės stabilumą net ir visuomenės pasitikėjimo sąskaita, priimti kitų metų biudžetą.
„Mums tas svarbu. O kartais mus bandoma už rankos nuvesti į, pasakyčiau, tokį emocinį pasistumdymą, susipriešinimą ir savotiškai tarp eilučių pareikalauti kokių tai politinių veiksmų. Bet mes suprantam, kas bandoma mums pasakyti ir tiesiai, ir Ezopo kalba, bet kita vertus, visus kviesčiau suprasti, kokios to pasekmės trumpalaikiu ir ilgalaikiu laikotarpiu, kokios to pasekmės sprendimų priėmimui, valstybės valdymo stabilumui“, – sakė M. Sinkevičius.
„Tą vertiname ir mes ir kol kas agresyvių ir radikalių veiksmų nesiimame, bet tai nereiškia, kad to daryti negalvojame“, – pridūrė jis.
Socialdemokratai vis sulaukia kritikos iš dalies visuomenės dėl sprendimo dukart per Seimo kadenciją pakviesti „Nemuno aušrą“ į valdančiąją koaliciją.
