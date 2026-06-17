Sinkevičius atskleidė, ar nauja koalicija žada didinti mokesčius

„Aš iš karto nuraminu, mokesčiai žmonėms nekils, mes neplanuojame padidinti mokesčių, nebent tai būtų tokie mokesčiai, sakykim taip, susiję su pagundomis, kaip cukraus mokestis įvestas arba mokesčiai lošimams“, – trečiadienį Žinių radijui sakė politikas.
Kaip rašė BNS, socialdemokratų vadovaujama dauguma jau yra priėmusi ne vieną sprendimą, susijusį su mokesčiais.
Nuo šių metų įsigaliojusi reforma numato tris gyventojų pajamų mokesčio tarifus, nepriklausomai nuo pajamų rūšies – vienodai apmokestinamos tiek darbo santykių, tiek individualios veiklos pajamos. Standartinis pelno mokesčio tarifas padidintas 1 proc. punktu iki 17 proc., o lengvatinis – iki 7 procentų.
Be to, neliko pridėtinės vertės mokesčio lengvatos centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms. Ne gyvybės draudimo sutartys apmokestintos vadinamuoju saugumo įnašu, pakoreguotas nekilnojamojo turto mokestis, įvestas cukraus mokestis.
Vis tik socialdemokratai birželio pradžioje nutarė nutraukti koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ Seime turėtų 75 atstovus.
Demokratai valdančiojoje koalicijoje, kurią dar sudarė Socialdemokratų partija ir „Nemuno aušra“, dirbo nuo 2024 metų lapkričio iki 2025 metų rugpjūčio.
Tuomet atsistatydinus socialdemokratų premjerui Gintautui Paluckui performuota ir valdančioji dauguma. Tada socialdemokratai į ją vietoj demokratų pakvietė Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją.
(be temos)