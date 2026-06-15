Siūloma suteikti daugiau lankstumo atostogų metu norintiems užsidirbti paaugliams

Tai numatančius Darbo kodekso ir Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimus įregistravo Seimo narys liberalas Andrius Bagdonas.
Pagal jo siūlomą projektą, ne mokslo metu dirbantiems asmenims iki 18 metų poilsio dienos galėtų būti suteikiamos bet kuriomis savaitės dienomis pagal darbdavio patvirtintą darbo grafiką.
Šiuo metu galiojantys teisės aktai numato, kad nepilnamečiams turi būti suteikiamos ne mažiau kaip dvi poilsio dienos per savaitę, o viena iš jų turi būti sekmadienis.
Pasak projekto iniciatoriaus A. Bagdono, siūlomi pakeitimai nesumažintų nepilnamečių apsaugos, tačiau suteiktų daugiau lankstumo tiek jauniems žmonėms, tiek darbdaviams.
„Jaunimas vasaros atostogų metu nori dirbti, įgyti pirmosios darbo patirties ir užsidirbti. Tuo metu verslui, ypač kurortuose, maitinimo, apgyvendinimo, prekybos ar turizmo sektoriuose, didžiausias darbuotojų poreikis dažnai būna savaitgaliais. Todėl nėra pagrindo poilsio dieną visais atvejais sieti tik su sekmadieniu, jeigu išlieka visos kitos nepilnamečių apsaugos garantijos“, – komentuodamas projektą Eltai sakė A. Bagdonas.
Aiškinamajame rašte pažymima, kad nepilnamečiams ir toliau būtų taikomi visi galiojantys darbo laiko apribojimai, poilsio laiko garantijos, draudimas dirbti naktį bei kiti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai. Keistųsi tik poilsio dienų suteikimo tvarka mokinių atostogų metu.
„Jeigu Seimas pritartų pataisoms, naujoji tvarka būtų taikoma mokinių atostogų metu, kai ugdymo procesas nevyksta“, – akcentuoja A. Bagdonas.
Tikimasi, kad naujas reguliavimas prisidės prie didesnio jaunimo užimtumo, sudarys geresnes sąlygas pirmajai darbo patirčiai įgyti ir padės verslui efektyviau organizuoti darbą sezoninio užimtumo laikotarpiais.
Eurostato duomenimis, 2025 m. jaunimo iki 25 metų nedarbo lygis Europos Sąjungoje (ES) siekė 14,4 proc., o Lietuvoje sudarė 11,8 proc. Anot projekto autorių, siekiant išlaikyti šią tendenciją, svarbu nesudaryti perteklinių kliūčių pirmajai darbo patirčiai.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo 2027 metų sausio 1 d.
A. Bagdono inicijuotus projektus pasirašė 11 skirtingoms Seimo frakcijoms priklausančių parlamentarų.
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