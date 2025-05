Skvernelis: dėl NT mokesčio turės būti daromi kompromisai

„Pateikimas reikalingas buvo to, kad tos diskusijos persikeltų į Seimą, kas intensyviai dabar ir vyksta, registruojami pasiūlymai įvairūs. Ir reikės čia tikrai tą balansą surasti. Nes, sakykime, net ir dviejų frakcijų – „Nemuno aušros“ ir socialdemokratų balsų neužteks (NT mokestį – BNS) priimti. Tai reikės tarp trijų partnerių susitarti ir sutarti. Vadinasi, darant iš visų trijų pusių kažkokius tai kompromisus“, – Žinių radijui trečiadienį sakė S. Skvernelis.

„Daugybė žmonių, ir mūsų frakcija lygiai taip pat, balsavo pateikimui, kad būtų galima diskutuoti toliau“, – teigė parlamento vadovas.

Gegužės viduryje Vyriausybė tik iš antro karto Seimui pateikė NT mokesčio modelį – po nesėkmingo pirmojo pateikimo jis buvo pakoreguotas bei parlamentui teiktas antrąkart. Dabar parlamentas jau svarsto šį ir kitus mokestinius pakeitimus.

S. Skvernelio teigimu, ruošiant mokestį Vyriausybės nariai turėjo aiškiai iškomunikuoti būsimus mokesčių pokyčius – anot jo, tai nebuvo padaryta, o pasiūlytas NT mokesčio variantas sukėlė visuomenės pasipiktinimą.

„Darant mokesčių reformą, tiesiog reikia išeiti (...) ir labai aiškiai išdėstyti tikslus, ko siekiama ir koks pokytis bus. Šiandien tai nebuvo padaryta, buvo kiekvieną dieną po tris skirtingas versijas metama, koalicija nusprendžia vieną, Finansų ministerija registruoja kitą. Tada prasidėjo visiškai nesuprantama komunikacija“, – kalbėjo S. Skvernelis.

„Blogiausias dalykas, kad kai projektas išėjo iš Vyriausybės visuomenė buvo suaudrinta ir tikrai labai pasipiktinimas yra didelis“, – pridūrė jis.

S. Skvernelis taip pat sakė, jog tiek NT, tiek kitus mokestinius pakeitimus priėmę valdantieji turėtų sutarti šią kadenciją mokesčių daugiau nebekelti.

Pagal Vyriausybės pateiktą NT mokesčio siūlymą savivaldybėms būtų leista pačioms nustatyti neapmokestinamą pirmojo būsto vertę, vadinamąsias grindis, o virš jų būtų taikomi 0,1–1 proc. tarifai.

Tuo metu kitas gyventojų NT būtų apmokestinamas nuo 20 tūkst. eurų vertės asmeniui arba 40 tūkst. eurų – dviem bendrasavininkiams. Didesnės vertės turtui būtų taikomi 0,1–1 proc. tarifai: nuo 20 tūkst. iki 200 tūkst. eurų vertės NT – 0,1 proc., nuo 200 tūkst. iki 400 tūkst. eurų – 0,2 proc., nuo 400 tūkst. eurų iki 600 tūkst. eurų – 0,5 proc., o virš 600 tūkst. eurų – 1 proc.

NT mokestis už pagrindinį būstą iki 450 tūkst. eurų vertės asmeniui būtų mažinamas 50 proc., o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 18 metų ar vaiką su negalia – 75 procentais.

Tuo metu komercinio NT apmokestinimas nesikeičia – jam būtų taikomas 0,5–3 proc. tarifas, jį taip pat nustatytų savivaldybės. Be to, jį siūloma apmokestinti papildomu 0,2 proc. tarifu, o lėšos būtų skirtos Gynybos fondui – jų tikimasi surinkti apie 60 mln. eurų per metus.

Apleistas ar neprižiūrimas komercinis NT būtų apmokestinamas 4 proc. tarifu.