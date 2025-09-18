Svarstys siūlymą nemažinti senatvės pensijos, jei dėl jos kreiptasi pavėluotai

Pasak Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto (SRDK) pirmininko Lino Kukuraičio, priėmus projektą būtų laikoma, kad žmogus, įgijęs bent minimalų stažą pensijai gauti ir pavėlavęs pateikti prašymą jai gauti, pageidauja atidėti pensijos skyrimą. Tai reikštų, kad ateityje jis galėtų tikėtis didesnės pensijos.
„Jeigu pamiršai kreiptis dėl pensijos, paprašai jos po 5 ar 10 metų, šiuo metu tu gauni kompensaciją tik už 1 metus. Tokia situacija pasitaiko tiems, kurie gyvena užsienyje. Socialinio teisingumo čia trūksta, nes dėl to žmonės patiria didelius praradimus“, – ketvirtadienį pateikdamas projektą iš Seimo tribūnos sakė L. Kukuraitis.
Jo duomenimis, šiuo metu yra nedaug žmonių, kurie prašo atidėti pensijos skyrimą, o tokių pensininkų, kurie pamiršta kreiptis dėl pensijos skyrimo, yra vienetai.
Jei Seimas pritartų, prašymo skirti senatvės pensiją užpildymas praėjus daugiau kaip 1 metams reikštų, jog pensija skaičiuojama kaip atidėta, t. y. ji būtų padidinama 8 proc. už kiekvienus praėjusius metus.
Jeigu prašymas pensijai gauti užpildomas praėjus 5 metams po to, kai asmuo sulaukia pensinio amžiaus, jo pensija galėtų padidėti 40 proc.
Palaikyti iniciatyvą ragino konservatorė Paulė Kuzmickienė.
„Iš esmės įstatymas sprendžia problemą žmonių, kurie dėl įvairių priežasčių pamiršo kreiptis dėl pensijos skyrimo ir dėl to praranda jos dalį“, – posėdyje sakė P. Kuzmickienė.
Ar 12 mėnesių prisiminti, kad aš pensininkas, yra pakankamas laikas, ar reikia 5 metų? Tęsti šitą šventę tikrai nereikia.
Visgi, socialdemokratas Algirdas Sysas įstatymo pataisas kritikavo.
„Ar 12 mėnesių prisiminti, kad aš pensininkas, yra pakankamas laikas, ar reikia 5 metų? Tęsti šitą šventę tikrai nereikia“, – teigė A. Sysas.
Nepaisant kai kurių parlamentarų kritikos, L. Kukuraičio pristatytos Socialinių draudimo pensijų įstatymo pataisos ketvirtadienį sulaukė pritarimo po pateikimo. Už jas balsavo 79 Seimo nariai, 2 buvo prieš, 3 parlamentarai susilaikė.
Projektą svarstys Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK), jį vertins Vyriausybė. Į plenarinę salę ši iniciatyva vėl sugrįš spalio 21 d.
Pagal galiojantį įstatymą, senatvės amžiaus sulaukę gyventojai turi pateikti „Sodrai“ prašymą dėl pensijos skyrimo ar atidėjimo.
Atidėti pensiją galima ne ilgiau kaip penkeriems metams, už kiekvienus pensijos atidėjimo metus ji didinama 8 proc.
Kai žmogus pasinaudoja galimybe atidėti jos skyrimą maksimaliam 5 metų (60 mėnesių) laikotarpiui, jam priklausanti pensija padidinama 40 proc. ir mokama iki gyvos galvos, kasmet ją indeksuojant.
Jei iš anksto nebuvo pateiktas prašymas atidėti pensijos skyrimą, galiojantis įstatymas nesuteikia galimybių jos padidinti.
