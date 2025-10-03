Taminskas: neplanuojame mažinti finansavimo keliams

„Šiai dienai vyksta Vyriausybėje biudžeto formavimas – siekis yra, kad finansavimas keliams nemažėtų“, – žurnalistams penktadienį sakė ministras.
Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) skaičiavimais, Kelių plėtros ir priežiūros programoje (KPPP) kitiems metams gali būti numatyta 90 mln. eurų lėšų mažiau nei šiemet.
Nuo kitų metų pradedant veikti Valstybiniam kelių fondui, sektoriaus atstovai teigė, kad vis dar nėra aišku, kiek lėšų jį sudarys, ir tikino, kad fonde kitiems metams turėtų būti numatyta tvirta finansinė bazė – bent 150–180 mln. eurų pajamų iš aiškiai nustatytų šaltinių.
Susisiekimo ministras teigė suprantantis sektoriaus atstovų nerimą, ragino palaukti derybų dėl biudžeto rezultatų Seime.
„Nerimas yra natūrali būsena kiekvieno, kol nėra aiškus rezultatas, nepriimti sprendimai (dėl biudžeto – ELTA), tai kelia nerimą. Kaip bus, pamatysime, kai Seime bus patvirtintas biudžetas“, – aiškino J. Taminskas.
Anksčiau premjerė Inga Ruginienė teigė, kad, nors būsimame valstybės biudžete pagrindinis prioritetas bus gynyba, Vyriausybė sieks užtikrinti pakankamą finansavimą kelių fondui.
Seimas dar pavasarį Valstybinio kelių fondo steigimui, jį kitąmet turėtų sudaryti apie 200 mln. eurų.
Pernai gruodį parlamento priimtame 2025 m. valstybės biudžete Lietuvos keliams iš viso skiriama 804 mln. eurų, iš kurių 583,2 mln. eurų bus skirti Kelių priežiūros ir plėtros programai (KPPP). Dar 59,1 mln. eurų kariniam mobilumui skiriama iš Gynybos fondo, europinės paramos – 161,2 mln. eurų.
Ateinančio laikotarpio biudžeto projektas Seimui turėtų būti pateiktas iki spalio 17 d.
