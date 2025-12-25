Mažėjant „TVP Wilno“ finansavimui, Kultūros ministerija sako, kad reikia stiprinti medijų rėmimą

Tačiau naujosios kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės sprendimu Medijų rėmimo fondo finansavimas 2026 metais apkarpytas daugiau kaip pusę milijono eurų.
Lietuvos žiniasklaida skelbė, kad kanalo biudžetas kitąmet gali būti mažinamas apie 70 procentų. Šiemet bendras „TVP Wilno“ biudžetas siekė apie 8 mln. eurų.
Priešindamasi biudžeto mažinimui Lietuvos lenkų bendruomenė yra parengusi peticiją, ją pasirašė daugiau nei 5,5 tūkst. žmonių.
„Tai, kad tautinės mažumos gali pradėti vartoti nepatikrintą, dezinformacinių kanalų turinį, Kultūros ministerijai kelia nerimą ir susirūpinimą. Tačiau „TVP Wilno“ yra Lenkijos visuomeninio transliuotojo padalinys ir sprendimus dėl šio kanalo transliacijos priima Varšuva. Todėl finansiškai ar kitaip daryti įtaką šio kanalo transliavimui Kultūros ministerija neturi galimybių“, – BNS raštu perduotame komentare teigia Kultūros ministerija.
„Atsižvelgiant į tai, svarbu iš esmės stiprinti Medijų rėmimo fondą ir jo galimybes finansuoti lietuvišką žiniasklaidą, skirtą tautinėms mažumoms“, – pareiškė ji.
BNS skelbė, kad gruodį priimtame valstybės biudžete Medijų rėmimo fondo biudžetas sumažintas 555 tūkst. eurų, iki 9,9 mln. eurų.
Kultūros ministerija pripažįsta, kad patvirtinus 2026–2028 metų valstybės biudžetą „kultūros sektoriui tenka išgyventi sunkius laikus“.
Pasak ministerijos, kitąmet žiniasklaidai tautinių mažumų kalbomis ir lietuvių išeivijos (diasporos) žiniasklaidai bus skirta apie 300 tūkst. eurų.
„Atsižvelgdama į tai, Kultūros ministerija intensyviai ieško būdų, kaip nesumažinti finansavimo, skirto Medijų rėmimo fondui. Šiuo klausimu vykdomos konsultacijos su Vyriausybe ir tikimasi, kad finansavimą pavyks išlaikyti tokį, koks buvo patvirtintas šiais metais“, – teigiama komentare.
„TVP Wilno“ įkurta 2019 metais ir buvo pirmoji nuolatinė TVP užsienio redakcija už Lenkijos ribų.
Projektą "Rubrika/infoblokas „Santaka“ portale www.kaunodiena.lt" iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Skirta 18 000 eurų.
Naujausi komentarai