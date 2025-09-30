 Tarptautinis valiutos fondas ragina Lietuvą didinti mokesčius

Tarptautinis valiutos fondas ragina Lietuvą didinti mokesčius

2025-09-30 09:23
ELTOS inf.

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) rekomenduoja Lietuvai didinti mokesčius. Jis pabrėžia, jog be papildomų pajamų iš mokesčių nebūtų užtikrintas biudžeto tvarumas, ypač augant gynybos išlaidoms ir senstant visuomenei, skelbia „Verslo žinios“.

Tarptautinis valiutos fondas ragina Lietuvą didinti mokesčius / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Kaip skelbiama portale, Lietuva surenka vieną mažiausių mokesčių pajamų dalių Europos Sąjungoje (ES) – 22,3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), kai vidurkis Bendrijoje siekia 26,1 proc.

TVF skaičiuoja, kad Lietuva turi neišnaudotą iki 9 proc. BVP mokesčių potencialą, kuris galėtų būti įgyvendintas per mokesčių sistemos reformas.

Dabartiniai Vyriausybės pakeitimai nuo 2026 m. sausio, TVF vertinimu, galėtų atnešti apie 0,6 proc. BVP papildomų pajamų.

ELTA primena, kad vasarą Seimas nusprendė keisti gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto (NT) mokestį, pakelti pelno mokestį, įvesti naujus cukraus ir draudimo mokesčius, kurių pajamos bus skirtos gynybai.

