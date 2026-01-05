Kava, alkoholis, šildymas: kas artimiausiu metu brangs labiausiai?

Mėsa ir jos produktai gruodį, palyginti su pernai gruodžiu, brango daugiau nei 4 proc. Štai pienas, sūris ir kiaušiniai – beveik 6 proc.
„Metų pradžioje matėme labai didelį kiaušinių pasiūlos trūkumą dėl įvairių ligų“, – dalijosi „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Tačiau didžiausia metų staigmena – kava. Ji per metus kartu su kakava ir arbata brango 16 proc. Esminė priežastis visur ta pati – kavos trūkumas pasaulinėse rinkose.
„Tai yra susiję su tuo, kad kakavos, kavos kaina rinkose pasiekė istorines aukštumas ir labai trūko pasiūlos“, – tvirtino ekonomistas.
Be to, tabako gaminiai brango beveik 8 proc., alkoholiniai gėrimai ir alus – beveik 9 proc.
„Didėjantys mokesčiai, t. y. akcizas tabakui, alkoholiui, sudaro ketvirtadalį maisto infliacijos Lietuvoje“, – teigė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.
„Išaugus minimaliai algai, praktiškai pusę augimo buvo perkelta ant vartotojų pečių. Auga atlyginimai, perkamoji galia, ekonomika, tad įmonės turėjo galimybių tai perkelti ant vartotojų“, – aiškino A. Izgorodinas.
Per metus restoranų ir kavinių paslaugos pabrango daugiau nei 6 proc. Tiesa, verslininkai guodė, kad mažiausiai kėlė tik dienos pietų kainas, nes čia klientai – jautrūs.
„Jei vidutinis vartotojas išleidžia 10 eurų – bus 60 centų. Tačiau kategorijos yra įvairios, o dienos pietų kainos galėjo keistis tik 20–30 centų“, – pasakojo „Amber Food“ vadovas Gediminas Balnis.
Anot Lietuvos banko, 2025 metais infliacija siekė 3,5 proc. Šiais metais ji sumažės, tačiau vis dar sieks 3 proc. Teigiama, kad kainas aukštyn ir toliau stums mokesčiai.
„Didesni akcizai, saldintiems gėrimams – naujas mokestis bei pridėtinės vertės mokestis šildymui“, – komentavo „Artea“ banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė.
Tiesa, be mokesčių pakeitimų kainų augimas būtų gerokai ramesnis.
„Jei išeliminuotume šį poveikį, matytume, kad infliacija Lietuvoje svyruotų tarp 2 ir 2,5 proc., t. y. mums įprasto infliacijos lygio“, – aiškino G. Šimkus.
Ekonomistai teigė, kad viskas brangs vienu metu: alkoholis, centrinis šildymas, įvairių rūšių draudimas. Tiesa, yra ir tai, kas guodžia.
„Naftos rinka – perteklinė. Sandoriai rodo, kad naftos kainos išliks palankios“, – tvirtino I. Genytė-Pikčienė.
Anot bankininkų, neverta žiūrėti į kainų augimą jautriai – esą viskas brangs, tačiau atlyginimai didės. Minimali alga – 11 proc., o vidutinis darbo užmokestis – 9 proc.
„Vidutinis atlyginimų augimas bus gerokai spartesnis ir turėtų stiprinti perkamąją galią“, – tikino „Artea“ banko vyriausioji ekonomistė.
