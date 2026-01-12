 Gruodį – suderinta 0,2 proc. mėnesio defliacija, 3,2 proc. metinė infliacija

2026-01-12 10:02
BNS inf.

Pagal su kitomis ES valstybėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2025 metų gruodį apskaičiuota mėnesio defliacija (gruodį, palyginti su lapkričiu) siekė 0,2 proc., o metinė infliacija (gruodį, palyginti su 2024 metų gruodžiu) – 3,4 procento.

Suderinta vidutinė metinė infliacija (12 mėnesių, palyginti su ankstesniu tokiu pat laikotarpiu) siekė 3,4 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Pagal anksčiau skelbtą vartotojų kainų indeksą (VKI) apskaičiuota mėnesio defliacija siekė 0,1 proc., metinė infliacija – 3,4 proc., o vidutinė metinė - 3,8 procento.

Metinei infliacijai, apskaičiuotai pagal SVKI, daugiausia įtakos turėjo restoranų, kavinių paslaugų, mėsos ir jos produktų, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, tabako gaminių, spirituotų gėrimų, nuomos, alaus, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto kainų padidėjimas bei elektros, automobilių, garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginių kainų sumažėjimas.

