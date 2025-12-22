Ūkininkai: tai išbalansuos ES rinką – Lietuvos produkcija taps nekonkurencinga

„Gaunasi paradoksali situacija, kai mes ES šalyse negalime auginti pigios produkcijos su pigiais preparatais ir panaudoti neleistinas medžiagas, kai tuo tarpu ES nori pasirašyti susitarimus su Pietų Amerikos šalimis, kad taip užauginta produkcija patektų ant mūsų vartotojų stalų, į mūsų parduotuvių lentynas. “, – pirmadienį spaudos konferencijoje teigė Lietuvos grūdų augintojų asociacijos tarybos narys Dainius Arlauskas.
„Tai bus dūris viskam, ką galima įvežti į Europos Sąjungą ir nebūtinai ta produkcija bus užauginta Lotynų Amerikoje“, – pridūrė D. Arlauskas.
„Vien Brazilijoje yra užauginama du kartus daugiau jautienos, negu ES suvartoja. Įsivaizduojat, kokių jie didelių resursų turi ir ta visa jautiena bandys prasibraut čia pas mus, į Europos Sąjungą“, – kalbėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Gedas Špakauskas.
Jis teigė, jog susitarimas tikriausiai bus pasirašytas, tačiau ūkininkai spaus Briuselį elgtis sąžiningai ir kompensuoti ūkininkams, jei rinka bus iškreipiama.
„Mes ir toliau jo (susitarimo – BNS) nepalaikysime, bet mes nepalaikydami visą laiką galėsime toliau atkreipti dėmesį, kad būtų elgiamasi sąžiningai, kad būtų žiūrima būtent kokybė maisto produkcijos, ar teisingai kompensuojama ūkininkams, jeigu iškreipiama rinka ir panašiai“, – teigė jis.
„Nėra aiškiai nurodyti kompensaciniai mechanizmai, jeigu bus rinka iškraipyta iš MERCOSUR šalių atvežtos produkcijos. Neaišku, kaip (ES – BNS) užtikrins maisto (importuojamo iš Pietų Amerikos – BNS) saugumą“, – pridūrė jis.
G. Špakauskas sako, kad šiuo metu importuojama produkcija nėra pakankamai patikrinama bei pabrėžė, kad Lietuvos gamintojai neturės galimybių konkuruoti.
„Dabar atvažiuoja tos produkcijos (iš Lotynų Amerikos – BNS), tik yra muitai didesni. Dabar yra patirties, kad tos produkcijos saugumas nėra iki galo ištikrinamas. Sakoma, kad lenkų pati pigiausia produkcija atvežta, žmonės nori lietuviškos. Tai ateis laikas kada žmonės norės tos lenkiškos produkcijos, o apie Lietuvos produkciją iš viso pamirš“, – kalbėjo jis.
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Eimantas Pranauskas pabrėžė, kad dėl didelio reguliavimo ūkininkų produkcija Europos Sąjungoje yra brangesnė.
„Ūkininkai neturi galimybės gaminti pigiai Europos Sąjungoje, todėl kad ES ūkininkams keliami reikalavimai laikytis daugybės gamtosaugos, gyvūnų gerovės, klimato kaitos kovos priemonių. Ir visa tai kainuoja“, – spaudos konferencijoje sakė E. Pranauskas.
Ūkininkai taip pat piktinasi ES planais peržiūrėti subsidijas žemės ūkiui bei kitąmet įsigaliojančiu pasienio anglies dioksido korekciniu mechanizmu (CBAM), kuriuo bus apmokestinamas importas iš trečiųjų šalių, jei ten gaminant prekes buvo išmesta daug CO2.
„Po CBAM mokesčio įvedimo mes tikrai susidursim su gerokai padidėjusiomis sąnaudomis. Apie 20-40 proc. jos gali padidėt mums“, – teigė grūdų augintojų atstovas D. Arlauskas.
G. Špakausko teigimu, dėl ES sprendimų ūkininkams bus sudėtinga finansiškai išsilaikyti.
„Jeigu visi šitie (sprendimai – BNS) prisidės, kaip MERCOSUR, CBAM, mažinimas naujos finansinės perspektyvos biudžetas, tai mes galvojam apie išgyvenimo klausimą“, – kalbėjo G. Špakauskas.
„Mes (ūkininkai – BNS) kritikuojam Europos Sąjungos lyderius, nes tikrai ne laikas įvedinėti naujus mokesčius ir dar labiau kelti savikainą ir paskui mus spausti į kampą, kad mes prašytumėm įvairiausių mechanizmų, kaip padengti nuostolius. Mes tiesiog norim teisingos užauginamos produkcijos savikainos ir teisingos pardavimo kainos“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, susitarimas Europos Sąjungai padėtų į Pietų Ameriką eksportuoti daugiau transporto priemonių, mašinų, vynų ir spiritinių gėrimų, o Pietų Amerikai palengvintų jos mėsos, cukraus, ryžių, medaus ir sojos pupelių patekimą į Europos rinką.
Mažiausiai 7 tūkst. ūkininkų su maždaug 1 tūkst. traktorių praėjusį ketvirtadienį surengė protestą Briuselyje protestuodami prieš susitarimą.
Naujausi komentarai