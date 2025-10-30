Vaikų norai brangsta – kiek šiemet išleisime Kalėdoms?

Pasak prekių ženklų „Kakė Makė“ ir „Nelly Jelly“ vystymo komandos vadovės Simonos Krasauskienės, pasaulyje vaikų norai kasmet tampa vis prabangesni.
„Pagal naujausią tyrimą, atliktą „Super Awesome“ agentūros, vienos šeimos vaikams Vokietijoje bus skiriama net 335 eurai, Prancūzijoje – 301 euras. Jame atskleidžiama, kad vaikai nori technikos, drabužių, kvepalų, ir ne paprastų prekių ženklų, o „Gucci“, „Dior“, „Apple“. Lietuvoje taip pat pastebime šių tendencijų atėjimą“, – pasakojo S. Krasauskienė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Anot pašnekovės, tai lemia informacijos gausa ir socialinių medijų įtaka.
„Vaikus pasiekia socialinėse medijose, žaidimuose, „Youtube“ – ten formuojami jų poreikiai. Kitas dalykas – vaikai yra raštingi ir viską mato. Pavyzdžiui, nuo vaikystės vaikas tėvų rankose dažnai įžvelgia pultą arba mobilųjį telefoną. O ką šiuo atveju padarė „Mattel“ gamintojas? Vaikišką pultą ir mobilų telefoną“, – aiškino ji.
Tačiau išpardavimai tėvams padeda išpildyti net ir brangiai kainuojančius vaikų norus.
„Visi laukia „Juodojo penktadienio“, kuris šiais metais – lapkričio 28 d., arba kibernetinio pirmadienio – gruodžio 1 d.“, – kalbėjo S. Krasauskienė.
Tačiau moteris pastebi, kad lietuvių išleidžiamos sumos skiriasi nuo Vakarų šalių.
„Pernai metais „Inspired“ Lietuvoje atliko tyrimą – bendras vieno žmogaus kalėdinių dovanų krepšelis buvo 224 eurai. Lietuvis perka, tarkime, 6 dovanas, todėl apie 40 eurų išleis vienai dovanai. Jei vidutiniškai šeimoje turime du vaikus – jų dovanoms bus išleista 80 eurų. Jei šia seka eitume – prancūzai ir vokiečiai dosnesni vaikams, tačiau tikslių duomenų neturime. Nors visi negailime pinigų vaikams“, – sakė vadovė.
Pasak S. Krasauskienės, nors vaikai svajoja apie technologijas – daugelis vertina ir laiką, praleistą kartu su šeima.
„Naujausiame tyrime apie vokiečius ir prancūzus yra ir top penketukas. Pirmoje vietoje – kompiuteriniai žaidimai, antroje – muzika, trečioje – filmai, o ketvirtoje – grožis ir tik penktoje mada“, – pasakojo ji.
Tiesa, Lietuvoje tendencijos skiriasi.
„Lietuvoje pernai atlikome tyrimą, klausėme tėvų ir vaiko artimųjų: dėdės, tetos ir visų kitų, kurie kažką dovanoja vaikams. Pirmoje pozicijoje buvo edukaciniai žaislai ir žaidimai, antroje – stalo žaidimai, pavyzdžiui, dėlionės, o trečioje vietoje – knygos“, – dalijosi pašnekovė.
Ji pridūrė, kad vaikams šventėse svarbus ne tik dovanų kiekis, bet ir patirtis.
„Atrodo, net 68 proc. vaikų pasakė, kad jie Kalėdoms laukia stebuklo – ryto, kai bėga prie eglutės ar vakaro, kai vyksta tas magiškas momentas. Stebuklas tas, kad jų norai išsipildė. Be to, panašus procentas vaikų pasakė, kad labai laukia šventinio laikotarpio, nes tuomet praleidžia laiką kartu su šeima: namų puošimas, maisto gaminimas, žaidimai kartu su šeimos nariais“, – pabrėžė S. Krasauskienė.
