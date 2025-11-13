Vaitiekūnas: EK turėtų suvienodinti Rusijai ir Baltarusijai taikomas sankcijas

„Norime padėkoti Europos Komisijai dėl 19-ojo sankcijų paketo Rusijai, tačiau norime paraginti ją eiti į priekį su 20-uoju paketu ir įtraukti Baltarusiją, su ja elgtis taip pat“, – ketvirtadienį žurnalistams Briuselyje prieš Ekonomikos ir finansų reikalų ministrų tarybos (ECOFIN) posėdį sakė ministras.
„Ji vykdo hibridines atakas, instrumentinę kontrabandą prieš Lietuvą. Mes patiriama finansinius, reputacijos nuostolius, susiduriame su logistikos iššūkiais, kai turime uždaryti oro uostus. Mes raginame Baltarusiją vertinti taip, kai vertiname Rusiją“, – pridūrė jis.
K. Vaitiekūno manymu, ES lygiu svarbu nuspręsti Ukrainai suteikti reparacijų paskolą, finansuojamą iš įšaldyto Rusijos turto.
„Mes čia esame priimti sprendimo. Mūsų nuomone, geriausias sprendimas būtų reparacijų paskolos. Žinoma, esame pasirengę apsvarstyti ir kitus variantus, tačiau tikimės rasti sutarimą dėl paskolos“, – teigė finansų ministras.
EK pirmininkė Ursula von der Leyen, kalbėdama apie Rusijos karą prieš Ukrainą, siūlo panaudoti įšaldytą Rusijos turtą Ukrainai skirtos „reparacijų paskolos“ finansavimui. Numatyta, kad paskola siektų 140 mlrd. eurų.
Bendrija plataus masto 19-ąjį sankcijų Rusijai paketą, į kurį įtrauktos tam tikros priemonės ir Baltarusijai, atsižvelgiant į šios šalies bendrininkavimą Rusijos kare prieš Ukrainą, priėmė spalio 23 d.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė besitikintis, kad iki lapkričio pabaigos Europos Komisija (EK) pasieks pažangą sankcijų Baltarusijai klausimu.
Apie galimas sankcijas Baltarusijai plačiau imta kalbėti po to, spalio pabaigoje dėl kontrabandinių oro balionų kelis kartus prireikė sustabdyti orlaivių Vilniuje eismą.
Reaguojant į situaciją, Lietuva nusprendė iki lapkričio pabaigos uždaryti sieną su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
