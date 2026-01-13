Vaitiekūnas Liuksemburge aptars galimybes įtraukti tarptautines institucijas į ILTE valdymą

Pasak jos, bus siekiama aktyviau įtraukti tarptautines finansų institucijas į ILTE valdyseną ir skaidrumą, rizikų valdymą, taip didinant tarptautinį pasitikėjimą, kuris būtinas pritraukiant privačias ir tarptautines lėšas.
„Norime, kad ILTE veikloje tiesiogiai dalyvautų kuo daugiau kompetentingų tarptautinių ekspertų. Tuo pačiu siekiame ir naujos krypties – kad Lietuvos nacionalinis plėtros bankas pradėtų aktyvų dalyvavimą tarptautinių finansų institucijų veikloje – ne tik imtų, bet ir duotų – investuotų į tarptautinius finansinius instrumentus“, – pranešime teigė K. Vaitiekūnas.
Ministras susitiks su Europos investicijų banko (EIB) prezidente Nadia Calviño, Europos investicijų fondo (EIF) generaline direktore Marjut Falkstedt, Europos stabilumo mechanizmo (ESM) vadovaujančiuoju direktoriumi Pierre Gramegna bei Liuksemburgo finansų ministru Gilles Roth.
Bus pasirašomi bendradarbiavimo memorandumai su EIF ir ESM dėl ILTE gebėjimų stiprinimo, su EIB prezidente aptariamos galimybės prisidėti prie ILTE Hub ir kitų bendrų projektų įgyvendinimo.
Planuojama, kad gavęs tarptautinių kredito reitingų agentūrų įvertinimus ILTE 2027 m. galės savarankiškai platinti obligacijas tarptautinėse rinkose.
Vizito metu numatytas ir susitikimas su Europos investicijų banke dirbančiais lietuviais. Planuojama aptarti, kaip jie mato Lietuvos ekonominio konkurencingumo stiprinimą, investicijų pritraukimą ir pagrindinius ilgalaikius finansavimo prioritetus ES kontekste.
Naujausi komentarai