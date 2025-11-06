Valstybės kontrolė: jei taip nutiktų, gresia gynybos biudžeto mažinimas

Ji pabrėžia, kad iki šių metų pabaigos turi būti priimti teisės aktai, suderinantys nacionalines ir ES fiskalinės drausmės taisykles. To nepadarius 2026 metų biudžeto projektas neatitiktų dalies dabar galiojančių nacionalinių taisyklių.
Pasak VK, kol galioja gynybos išlyga, biudžeto projektas atitinka ES taisykles, tačiau iki jai pasibaigiant būtina užsitikrinti tvarius gynybos ir kitų sričių finansavimo šaltinius.
„Vidutiniu laikotarpiu Lietuva laikosi Europos Tarybos patvirtinto išlaidų plano, įvertinant tai, kad išlyga dėl gynybos išlaidų leidžia nuo jo nukrypti iki 1,5 proc. BVP. Iki 2028 metų šalis visiškai išnaudos šią išlygą. Jei laiku nepriimsime sprendimų dėl tvaraus gynybos finansavimo, po 2028 metų reikės staigiai mažinti deficitą“, – pranešime sakė valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.
„Tai reikštų arba naujus pajamų šaltinius, arba mažinamas išlaidas. Kviečiu pažvelgti realybei į akis – jei 2029 metais nenorime mažinti gynybos finansavimo, papildomų pajamų klausimas turi būti išspręstas dar iki pasibaigiant išlygos dėl gynybos taikymui 2028 metais“, – pridūrė ji.
Valstybės kontrolės vertinimu, keičiant fiskalinės drausmės taisykles svarbu, kad ir savivaldybės prisidėtų prie viešųjų finansų tvarumo, nes nepamatuoti atlaisvinimai sumažintų valstybės galimybes finansuoti kitas svarbias sritis.
Naujose ES taisyklėse pagrindinis ribojantis rodiklis yra valdžios sektoriaus išlaidos, be to, savivaldybėms būtų suteikta galimybė turėti didesnius biudžeto deficitus. Valstybės kontrolė pastebi, kad Seimui pateikti siūlymai dar labiau išplėstų savivaldybių skolinimosi galimybes.
„Dabar svarbu patvirtinti naujas nacionalines fiskalinės drausmės taisykles, kurios užtikrintų, kad kiekvienas valdžios subsektorius prisidėtų prie viešųjų finansų tvarumo. Jei savivaldybėms bus suteiktos išskirtinai plačios galimybės sparčiai didinti deficitus, tai mažins valstybės galimybes finansuoti kitas svarbias sritis“, – teigė Biudžeto stebėsenos departamento vadovė Jurga Rukšėnaitė.
Vertinant kitų metų valstybės biudžeto projektą teigiama, kad valdžios sektoriaus deficitas bus didesnis nei 2025 metais, skolą dar sparčiau augins karinei įrangai skirti avansiniai mokėjimai.
„Atsižvelgus į beveik kasmet priimamus sprendimus, kurie nenumatyti biudžeto projekte, valdžios sektoriaus deficitas jau 2028 metais viršys 3 proc. BVP ribą“, – teigia Valstybės kontrolė.
Pažymima, kad karinei įrangai skirti avansiniai mokėjimai deficite atsispindės ateityje, tačiau valstybės skolą didina jau dabar. Remdamasi deficito projekcijomis ir biudžeto projekte pateikta informacija, Valstybės kontrolė projektuoja, kad skola 2028 metais sieks beveik 51 proc. BVP – tai būtų apie 12 proc. punktų daugiau nei 2024 metais. Tai reiškia, kad papildomų pajamų poreikis tik stiprės.
Naujausi komentarai