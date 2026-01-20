Vėjo elektrinių gamyba Lietuvoje per metus augo beveik 17 proc.

Pagamintos elektros energijos kiekis augo dviženkliu tempu ir pasiekė apie 3,84 teravatvalandžių (TWh).
Preliminariais duomenimis, tai yra beveik 17 proc. daugiau nei 2024 m., kai buvo pagaminta apie 3,29 TWh, skelbia Lietuvos vėjo elektrinių asociacija (LVEA).
Pasak LVEA direktoriaus pavaduotojo Edgaro Maladausko, praėjusių metų rezultatai atskleidžia vėjo energetikos sektoriaus potencialą, kuris, anot jo, šiandien dar nėra pilnai išnaudojamas.
„Vėjo energetikos augimas vyksta, net jei sprendimų priėmimo tempas bei infrastruktūros plėtra nespėja paskui rinkos poreikius. Tai rodo, kad pats sektorius yra brandus ir konkurencingas, tačiau aiškesni ir greitesni sprendimai galėtų leisti pasiekti dar didesnį proveržį“, – pranešime teigia E. Maladauskas.
Jo teigimu, auganti gamyba taip pat rodo ir didėjančią vėjo energetikos svarbą.
Skelbiama, kad 2025 m. elektros energijos eksportas siekė apie 2,13 TWh, o importo apimtys sudarė apie 5,91 TWh. LVEA teigimu, tai rodo, kad Lietuvos elektros sistema kol kas išlieka priklausoma nuo importo, ypač tais laikotarpiais, kai vietinė generacija sumažėja arba padidėja elektros vartojimas.
Praėjusių metų eigoje taip pat fiksuoti reikšmingi nacionalinės elektros gamybos ir importo santykio svyravimai. Atskirais mėnesiais vietinė gamyba sudarė iki 95–99 proc. viso elektros balanso, o importo poreikis sumažėjo iki minimalaus lygio. Tačiau fiksuoti ir laikotarpiai, kai importo dalis išaugo beveik iki pusės suvartojamos elektros.
Anot LVEA, tokie svyravimai parodė, jog Lietuva jau turi pajėgumų didelę dalį elektros pasigaminti vietoje, tačiau sistema išlieka jautri sezoniškumui ir generacijos netolygumui.
Naujausi komentarai