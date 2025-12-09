 VERT: biokuro atsargos šildymo sezonui pasiekė 60 proc. – kainos gali svyruoti

2025-12-09 13:40
ELTOS inf.

Šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai šį šildymo sezoną jau apsirūpino beveik 60 proc. praėjusio sezono metu faktiškai sunaudoto biokuro kiekio, o gruodį planuojama pasiekti 80 proc., skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).

Planuojama, kad trūkstamas biokuro kiekis gruodį bus užtikrinamas savaitiniais kontraktais.

„Matome, kad rinkos dalyviai nuosekliai ruošiasi šildymo sezonui ir užsitikrina reikalingus biokuro kiekius. Tai leidžia užtikrinti stabilų šilumos tiekimą ir vartotojams palankesnes kainas net ir keičiantis oro sąlygoms“, – pranešime cituojamas VERT pirmininko pavaduotojas Donatas Jasas.

Prognozuojama, kad šio šildymo sezono biokuro kainos bus panašios į praėjusio sezono, tačiau jos gali svyruoti dėl savaitinių kontraktų pokyčių rinkoje.

