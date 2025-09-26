VERT: naujų elektros vartotojų prijungimo įkainiai nuo šiol didės tolygiau

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) penktadienį patvirtino atnaujintą metodiką – pagal ją sąnaudos tarp vartotojų nuo šiol bus paskirstomos teisingiau, pranešė VERT.
„Taryba tikisi, kad šie pakeitimai suteiks daugiau aiškumo, sumažins prijungimo kainų nepastovumą ir užtikrins teisingesnį sąnaudų pasiskirstymą tarp vartotojų. Tai svarbus žingsnis siekiant sudaryti vartotojams palankesnes ir skaidresnes sąlygas jungiantis prie elektros tinklų“, – pranešime sakė VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Įkainių pokyčiai bus įvertinami per ilgiau nei vienerius metus, o sąnaudos išdėstomos iki penkerių metų. Be to, faktinių ir įkainiais nustatytų prijungimo sąnaudų skirtumai pirmą kartą bus lyginami po dvejų, o vėliau – po ketverių metų.
Pasak pranešimo, pakeitimai numato aiškesnę atsakomybę dideliems vartotojams, kurių leistina galia yra didesnė kaip 500 kW. Pavyzdžiui, kai pavieniams klientams reikia plėsti ar rekonstruoti 330-110 kV tinklus arba kai jie rezervuoja ne mažiau kaip 50 proc. esamos ar numatomos įrengti pastotės galios, jie turės dengti faktines tinklų plėtros sąnaudas netaikant 1 kW įkainio.
„Taip bus išvengta situacijų, kai itin didelių projektų kaštai netiesiogiai tenka kitiems tinklo naudotojams“, – teigia VERT.
Dar vienas svarbus aspektas – nustatant prijungimo įkainius darbų kainų augimas apribojamas pagal licencijuotos ir sertifikuotos įmonės įkainius. Tai, pasak VERT, padės pristabdyti perteklinį kainų augimą ir leis vartotojams mokėti labiau pagrįstą įmoką.
Galiausiai įkainiai bus taikomi pagal paraiškos pateikimo, o ne sutarties pasirašymo laiką, kaip yra dabar. Tai reiškia, kad nuo kliento veiksmų priklausys, kurie įkainiai bus taikomi, bus išvengta ginčų dėl tinklų operatoriaus veiksmų.
Naujausi komentarai