VERT: piliečių energetinėms bendrijoms kurtis itin sunku – reikia laisvinti jų reguliavimą

VERT pirmininko pavaduotoja Jelena Dilienė sako, kad kelios tokios bendrijos vis tik pradėjo gaminti elektrą, tačiau žmonėms patogiau įsigyti dalį nutolusios saulės elektrinės.
„Dabar egzistuojantis atsinaujinančių energetikos bendrijų modelis yra labai kompleksiškas ir sudėtingas. (...) Matome labai didelį iššūkį ateityje, bendradarbiaujant su politikos formuotoju, tą kompleksišką labai modelį kiek įmanoma supaprastinti“, – Seimo Energetikos ir darnios plėtros komitete trečiadienį sakė J. Dilienė, parlamentaro Algirdo Butkevičiaus paprašyta įvertinti jų steigimosi progresą.
„Jų nėra šimtai, kiek mes norėtume, bet tos, kurios yra, jos pasiruošusios gaminti elektrą“, – kalbėjo ji.
Anot J. Dilienės, rinkos nuomone, sudėtinga pritraukti naujų bendrijų narių: „Ir kad palankiau, patogiau įsigyti nuotolinio parko dalį ir neturėti viso to galvos skausmo.“
Pasak VERT atstovės, jau veikiančios bendrijos gavo leidimus gaminti elektrą: „Reiškia, jos išsivystė.“
Piliečių energetikos bendrija laikoma asociacija, viešoji įstaiga, daugiabučių namų bendrija ar kitoks juridinis pelno nesiekiantis asmuo, kuris gali gamintis elektrą dalininkams ar dalyviams, tačiau negali ja dalintis už bendrijos narių ribų.
VERT duomenimis, dabar Lietuvoje tokį statusą turi 67 subjektai, iš jų leidimas gaminti elektrą suteiktas šešiems.
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