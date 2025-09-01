VERT priminimas dėl antro jūros vėjo parko konkurso: liko paskutinė savaitė

Pasak rinkos reguliuotojo, šis parkas užtikrins apie 25 proc. viso dabartinio Lietuvos elektros poreikio.
Lietuva planuoja turėti du jūros vėjo parkus. Pirmąjį 700 megavatų (MW) galios parko konkursą 2023 m. Laimėjo ir rangovu tap valstybės energetikos grupės „Ignitis“ bendrovė „Ignitis Renewables“ su tarptautine partnere „Ocean Winds“.
Antrajam konkursui dokumentus ir pasiūlymus, pagal Seimo birželį atnaujintą tvarką, galima teikti nebe 120, o 90 dienų – nuo 2025 m. birželio 10 d. iki rugsėjo 8 d., ateinančio pirmadienio.
Gegužę skelbta, kad antrasis vėjo parkas Baltijos jūroje, geriausiu scenarijumi, pradės veikti 2033 m.
2023-iųjų spalį Europos Komisija (EK) Lietuvai taip pat patvirtino 193 mln. eurų vertės schemą jūros vėjo elektrinių parkams remti. Ši pagalba bus teikiama 15 metų kaip kintamoji priemoka, skaičiuojama lyginant rangovo pasiūlyme nustatytą referencinę kainą ir elektros kainą rinkoje.
EK parama turėtų būti suteikta iki 2025 m. pabaigos.
Europos Sąjunga (ES) valstybėms narėms kelia tikslą, kad iki 2030 m. jūrinėje teritorijoje būtų ne mažiau kaip 60 GW suminės įrengtosios galios vėjo elektrinių, o iki 2050 m. – jau 300 GW.
