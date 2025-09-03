Vien dėl sparnuočių saugumo – 2 tūkst. km elektros kabelių

Tai jos atstovai aptarė su Energetikos ministerijos, bendrovių Energijos skirstymo operatorius (ESO) ir „Ignitis“ atstovais. Sutarta, kad pirmieji darbai prasidės dar šiemet – ketinama nutiesti apie 365 kilometrus kabelių.
Laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis sako, kad paukščių žūčių nuo elektros iškrovos ir susidūrus su laidais problema aktuali dešimtmečius, tačiau iki šiol beveik nebuvo ieškoma sprendimo būdų.
„Šiuo metu neturime net tikslios statistikos apie paukščių žūtis tokiomis aplinkybėmis. Šią problemą visiems priminė atvejis, kuomet elektra nutrenkė du jaunus apuokus. Kartu su energetikais ir gamtininkais turime ieškoti būdų, kaip išvengti tokių liūdnų istorijų“, – pranešime sakė P. Poderskis.
Planuojama, kad po apuokų žūties Šiauliuose bus per kelis mėnesius įrengtos apie 40 tūkst. eurų kainuosiančios apsaugos priemonės, o lėšų tam skirs ESO, Šiaulių miesto ir rajono savivaldybės.
Anot pranešimo, elektros kabeliai yra efektyviausia apsaugos priemonė. Darbus tariamasi finansuoti iš Aplinkos ministerijos administruojamo Klimato kaitos fondo.
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir ornitologai ekspertai pradės rengti rizikingiausių vietų žemėlapį, kuriame bus pažymėti paukščių migracijos takai, skirtingų paukščių rūšių perimvietės ir kita svarbi informacija.
