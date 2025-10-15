Vilkikų vairuotojams siūlo naują ribojimą

Jau nuo kovo muitininkai tikrina tranzitu tarp Baltarusijos ir Kaliningrado kursuojančius vilkikus. Patikrinama, su kiek litrų dyzelino vilkikas įvažiuoja ir dar kartą — su kokiu kiekiu išvažiuoja. Keli vairuotojai pagauti įvažiavę su pilnu baku, o išvažiuojantys — su pustuščiu.
„Yra numatyta ne tik bauda, bet ir mokesčių išieškojimas ir transporto priemonės sulaikymas iki teismo, kur gali būti priimtas sprendimas tą transporto priemonę konfiskuoti, priklausomai nuo padaryto pažeidimo gylio“, – aiškino muitinės kontrolės organizavimo skyriaus vedėjas Laimis Žlabys.
Finansų ministras nori eiti dar toliau — apskritai uždrausti įvažiuoti į Lietuvą su pilnais bakais. Svarstoma leisti atvažiuoti tik su 200 litrų, ne daugiau.
„Tikslas, jog kuras nebūtų čia nupilamas. Muitinė dirba: pagauna, randa — kažkiek yra tokių atvejų“, – teigė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
„Būta daug atvejų, kai kurą paprasčiausiai nupila įvairiuose garažuose ir skaičiavimai rodo, kad nupila tiek, jog per mėnesį išeina apie 2 mln. nesumokėtų mokesčių“, – aiškino Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.
Muitinės atstovas tvirtina, kad šiemet įsigaliojusi tvarka, kai tikrinami tranzitu važiuojantys vilkikai, davė rezultatų.
„Kai įvedėme ribojimus, vairuotojai atviravo, kad anksčiau tai darydavo – tai būdavo jų papildomos pajamos. Jie net nebijodavo to sakyti, nes to jau nebedarydavo. Vairuotojų liaudis atvira“, – paaiškino L. Žlabys.
Tačiau ar degalai slapta nupylami ir toliau, klausimų kyla ir politikams Seime. „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis nežino, ar palaikys tokį siūlymą.
„Pastaruoju metu policijos pranešimuose nesu matęs, kad būtų užfiksuotų pažeidimų apie nelegalaus kuro prekybą“, – sakė R. Žemaitaitis.
Policija tokios statistikos apie iš vilkikų išpilamus ir parduodamus degalus neturi.
Visgi muitininkai sako, kad apribojus įvežamo dyzelino kiekį paprasčiausiai neliktų net galimybės kažką pažeidinėti.
„Išvengtume bet kokių spekuliacijų ir galimybių fiziškai tą kurą nelegaliai nupilti ir parduoti vidinėje rinkoje“, – aiškino L. Žlabys.
Tokius ribojimus įstatymu turi priimti Seimas. Tačiau ar juos palaikys ir opozicija — neaišku. Liberalas Eugenijus Gentvilas įsitikinęs, kad daug lėšų tokiomis priemonėmis iš šešėlio neištrauksi, o tik apsunkinsi visiems gyvenimą.
„Šiek tiek juokingai — turi apskaičiuoti, kad nepažeistum tos šalies, į kurią įvažiuoji, šiuo atveju Lietuvos Respublikos, reikalavimų. Kai kas nors prisigalvoja tokių reikalavimų, gyvenimas tampa sudėtingesnis. Lengviausiai viskas sprendžiasi per akcizus, per kainas“, – komentavo E. Gentvilas.
Buvusi finansų ministrė, konservatorė Gintarė Skaistė svarstė, kad tokie siūlymai gali tik padidinti pasienyje eiles.
„Jeigu nusistatysi limitus, bet nebus mechanizmo, kaip patikrinti prie sienos, kiek įsivežama, tuomet gali didėti biurokratija ir eilės prie sienų“, – perspėjo G. Skaistė.
Politikei antrino ir Lietuvos vežėjai.
„Ribojimai visada nieko gero neatneša, o 200 litrų — su jais gali pervažiuoti visą Lietuvą. Be to, manau, žmogiškieji ištekliai bus panaudoti netikslingai, vėl susidarys eilės“, – teigė Narūnas Raulinaitis, „Linavos“ generalinis sekretorius.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Muitininkai tikina, kad susitvarkys — eilės neturėtų išaugti.
„Žinoma, pamatavimų pačių bakų būtų daugiau, nes įvedus normą turėtume matuoti kiekvieną įvažiuojantį. Nesvarbu, ar tai tranzitinis, ar ne – jei jų padaugės, padaugės ir matavimų, bet laiko skalėje nemanau, kad ženkliai pasijaus“, – sakė L. Žlabys.
Esą, kol tvarkomi dokumentai ir tikrinamas krovinys, porą minučių degalų kiekiui patikrinti vilkiko neužlaikys.
Visgi dar neaiškios ir kitos detalės: kas būtų su Lietuvos įmonių vilkikais, atvažiavusiais į Lietuvą pilnesniu baku? Ar leisti jiems įvažiuoti? Ar liepti apsisukti ir grįžti į Baltarusiją?
