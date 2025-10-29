Vyriausybė – už įvežamų degalų ribojimą

Tokiems Akcizų įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas – jam pritarus nauja tvarka įsigaliotų nuo 2026 metų liepos 1 dienos.
Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, tai galėtų būti dalinis sprendimas dėl į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos patenkančio dyzelino, kuris ten parduodamas su gerokai mažesniu akcizu nei Lietuvoje.
„Sprendimas toks, kad būtų apribotas įvežamo kuro kiekis sunkvežimių bakuose, riba būtų nustatoma Vyriausybės sprendimu. Galėtume orientuotis į mūsų kaimynų taikomą praktiką, Lenkijoje tokia riba yra 600 litrų, Latvijoje – 200“, – posėdyje sakė ministras.
K. Vaitiekūnas yra sakęs, kad svarstoma iki 200 litrų apriboti bakuose įvežamą dyzelino kiekį.
Anot muitinės, jeigu iš vieno vilkiko vidutiniškai neteisėtai nupilama 500 litrų degalų, per parą šis kiekis siekia apie 100 tūkst. litrų dyzelino, dėl to valstybė per mėnesį galėtų prarasti iki 2,2 mln. eurų mokesčių (per metus – iki 26,5 mln. eurų).
„Galbūt realus skaičius gali būti mažesnis, bet vis dėlto tai yra viena iš kompleksinių priemonių kovojant su šešėline priemone, manau, ji būtų pakankamai efektyvi, juolab iš kaimynų praktikos matome, kad yra naudojama ir efektyvu“, – trečiadienį Vyriausybės posėdyje sakė K. Vaitiekūnas.
Komentuodamas Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ įspėjimą, kad Lietuva taip pažeis tarptautinę sutartį su Rusija ir Baltarusija, ministras teigė, kad sutartys yra neratifikuotos, tad rizikų nėra.
Muitinės duomenimis, kuriuos skelbia ministerija, šiemet sausį atlikta stebėsena parodė, kad beveik visi vilkikai iš Rusijos ar Baltarusijos įvažiuoja su pilnais kuro bakais, o išvažiuoja iš Lietuvos su apytuščiais. Vidutiniškai per parą iš šių šalių įvažiuoja apie 200 vilkikų, per mėnesį – apie 7,1 tūkst.
Vasarį nusprendus patikrinti vilkikus pastebėta atvejų, kai iš trečiųjų valstybių atvykusių vilkikų kuro bakų buvo nupilami degalai.
Dyzelino importo mokesčiai (muitai, akcizai, PVM) vidutiniškai siekia 736 eurus už 1 tūkst. litrų.
