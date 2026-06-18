Virginijus Sinkevičius: vaiko priežiūros išmokų didinimui galima pasitelkti „Sodros“ rezervą

„Viena iš galimybių yra „Sodros“ rezervas. Nes jeigu pažiūrėti pagal „Sodros“ įmokas, tėvystės-motinystės įmokos siekia apie 700 mln. eurų, o yra išmokama apie 400 mln. Tai 300 mln. nueina į rezervą“, – LRT televizijai ketvirtadienį sakė V. Sinkevičius.
„Aišku, čia finansų ministras iškart kelia ranką ir sako, kad tie 300 mln. eurų leidžia mums balansuoti ir subalansuoti fiskalinės drausmės taisykles. (...) Tai mes girdime tą“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad premjero posto siekiantis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė ieškosiantis būdų, kad jau nuo kitų metų mažamečių tėvams būtų mokama jų buvusioms pajamoms lygi vaiko priežiūros išmoka.
Lietuvos bankas ir Valstybės kontrolė įspėja, kad sukauptų lėšų „Sodros“ rezerve nepakaks ateities iššūkiams suvaldyti, būtina numatyti papildomus ir tvarius finansavimo šaltinius.
Tačiau V. Sinkevičius atkreipia dėmesį, kad Lietuvos demografija yra kritinės būklės.
„Jeigu klausytume ekonomistų, kurie žiūri į „Excelį“ ir jiems svarbu yra tiktai subalansuoti biudžetą, tai jie nemato demografijos kaip iššūkio ir tos priemonės gal nėra labai reikalingos. Bet aš manau, kad mes, kaip politikai, turim priimti sprendimus, kurie yra kritiniai mūsų valstybės išlikimui“, – teigė V. Sinkevičius.
„Vien tas moralinis kyla klausimas, kai valstybės demografija yra tokioje prastoje padėtyje ir kai įmokama yra 700 milijonų (...) ir dalis to nueina į biudžetą, o mes tiems patiems gyventojams uždedame išmokų lubas“, – kalbėjo jis.
Paklaustas, ar svarstytų grįžti prie turto mokesčių, kaip vieno iš šaltinių socialinėms reikmėms, V. Sinkevičius teigė, kad nenorėtų svarstyti mokesčių, kurie sukeltų pasipiktinimą tarp gyventojų.
„Aš vengčiau tokių bandymų, kurie tik suerzina gyventojus ir baigiasi neaišku kuo, nes kai nukeliauja į Seimą, ten tada jau įsijungia šiek tiek populizmas“, – sakė V. Sinkevičius.
Jis pakartojo, kad būtų galima peržiūrėti vadinamąjį cukraus mokestį, lošimų apmokestinimą.
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