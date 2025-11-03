 VMVT akiratyje – ekologiški produktai

VMVT akiratyje – ekologiški produktai

2025-11-03 16:22
ELTOS inf.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) praneša, jog kartu su Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) ir ekologinės gamybos sertifikavimo įstaigos „Ekoagros“ specialistais šią savaitę pradeda tarpinstitucines ekologiškų produktų atsekamumo vertinimo pratybas. Jos, anot tarnybos, tęsis daugiau nei mėnesį.

VMVT akiratyje – ekologiški produktai
VMVT akiratyje – ekologiški produktai / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Pranešama, kad bus atliekamas ekologiškų produktų atsekamumo tyrimas nuo parduotuvės iki pat ekologiško produkto žaliavų gamintojo, veikiančio Europos Sąjungoje, ar žaliavų importuotojo.

Specialistai žada vertinti ekologiškų produktų ženklinimą, tikrinti ekologinę gamybą liudijančių sertifikatų autentiškumą, ekologiškų produktų priėmimo, pervežimo bei gamybos reikalavimų atitiktį teisės aktų reikalavimams.

Tuo pačiu bus vertinamas ir ekologinę gamybą koordinuojančių ir kontroliuojančių institucijų bendradarbiavimo efektyvumas.

Anot tarnybos, Lietuvoje ekologinės gamybos kontrolę nuo ūkininko iki didmeninės prekybos atlieka „Ekoagros“ specialistai, o mažmeninėje prekyboje ženklinimo kontrolę bei tokių produktų pateikimo į rinką reikalavimų kontrolę – VMVT. ŽŪM atsakinga už institucijų veiksmų koordinavimą ir teisės aktų rengimą.

Šiame straipsnyje:
VMVT
tikrinimas
Ekologiški produktai
produktų gamyba
gamybos grandinė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų