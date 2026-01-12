VMVT: gyventojų aktyvumas padeda atskleisti daugiau gyvūnų gerovės pažeidimų

„Didelis gyventojų pranešimų skaičius nereiškia, kad gyvūnų laikymo situacija Lietuvoje blogėja. Priešingai, tai atspindi augantį visuomenės nepakantumą galimiems pažeidimams. Kuo daugiau informacijos VMVT gauna laiku, tuo operatyviau galime reaguoti ir apsaugoti gyvūnus“, – sakė VMVT Priežiūros departamento patarėja Diana Daina Šutovienė.
Net 69 proc. šios srities pranešimų buvo pateikta anonimiškai, o tai leidžia manyti, jog galimybė pranešti neatskleidžiant tapatybės gyventojus skatina drąsiau reaguoti į pastebėtus pažeidimus. Tačiau VMVT atkreipia dėmesį, jog anonimiškumas turi ir kitą pusę – nesant galimybės susisiekti su pranešėju, tyrimai gali užtrukti arba būti apsunkinti, kai pranešime trūksta informacijos apie galimo pažeidimo vietą ar iš jos negalima identifikuoti pažeidimą darančio asmens. Todėl išsamesnis pranešimas, pateikti kontaktiniai duomenys leidžia inspektoriams operatyviai patikslinti informaciją ir greičiau imtis veiksmų.
Daugiausia įtarimų – dėl gyvūnų gerovės pažeidimų
VMVT duomenimis, 73 proc. visų pranešimų buvo susiję su galimais gyvūnų gerovės pažeidimais. Rečiau buvo pranešta apie galimus pažeidimus, susijusius su gyvūnų augintinių veisimu (8,6 proc.) bei ūkininkavimo veiklomis (5,6 proc.).
Patikrinimų metu VMVT inspektoriai nustatė pažeidimus, kurių didžiausią dalį sudarė gyvūnų ženklinimo ir registravimo (26 proc.) bei vakcinacijos reikalavimų (21 proc.) pažeidimai.
Didžiausias dėmesys išliko augintiniams
Iš duomenų matyti, jog didžiausias visuomenės dėmesys tenka gyvūnams augintiniams – jie paminėti net 78 proc. visų pranešimų. Apie ūkinius gyvūnus pranešta 19 proc. atvejų, pranešimai apie laukinius gyvūnus sudarė 3 proc. gautų pranešimų. Kai kuriais atvejais tame pačiame pranešime buvo nurodomi galimi pažeidimai, susiję su skirtingų rūšių gyvūnais.
Iš visų pranešimų apie ūkinius gyvūnus buvo tirta 238, iš jų pasitvirtino 41 proc. VMVT tiriant pranešimus apie ūkinius gyvūnus, patikrinimų metu dažniausiai buvo nustatyta: ženklinimo ir registravimo pažeidimai (27 proc.), biologinės saugos bei šėrimo ir girdymo reikalavimų neužtikrinimas (po 8 proc.), reikalavimų neatitinkančios laikymo sąlygos (7 proc.) ir veterinarinės pagalbos nesuteikimas, kai ji būtina (7 proc.). Be to, nustatyti atvejai, kai užtikrinta gyvūnų gerovė ar jų laikymo sąlygos kėlė grėsmę gyvūnų sveikatai (6 proc.) – visa tai rodo, kokios svarbios tęstinės prevencinės priemonės ūkiuose.
Nustačius žiaurų elgesį su gyvūnais, 2025 m. VMVT iš 4 ūkių laikytojų konfiskavo 5 ūkinius gyvūnus, o iš 21 asmens – 163 augintinius.
Iš patikrintų 888 pranešimų apie augintinius pasitvirtino 36 proc., t. y. maždaug kas trečias pranešimas buvo pagrįstas.
Tikrinimų metu nustatyti pažeidimai daugiausia buvo susiję su gyvūnų augintinių vakcinacijos nuo pasiutligės reikalavimų nesilaikymu – 30 proc. ir ženklinimu bei registravimu – 27 proc. Skaičiai rodo, kad dalis augintinių vis dar nėra tinkamai skiepijami ar registruojami, o tai apsunkina ligų kontrolę ir gyvūnų atsekamumą. Taigi nekyla abejonių, kad gyventojų nuoseklus švietimas ir edukacija yra itin svarbūs.
Nustačius žiaurų elgesį su gyvūnais, 2025 m. VMVT iš 4 ūkių laikytojų konfiskavo 5 ūkinius gyvūnus, o iš 21 asmens – 163 augintinius.
VMVT ragina teikti kuo tikslesnę informaciją
VMVT primena, kad teikiant pranešimus itin svarbu nurodyti tikslią galimo pažeidimo vietą, laiką, faktines aplinkybes, taip pat palikti kontaktinius duomenis, kad inspektoriai prireikus galėtų susisiekti dėl papildomos informacijos ir kuo greičiau bei efektyviau pradėti tyrimą, siekiant užtikrinti gyvūnų gerovę bei teisės aktų laikymąsi.
Apie pastebėtus ar įtariamus gyvūnų sveikatos ir gerovės pažeidimus galima informuoti VMVT: tel. 1879 arba +370 5 242 0108 ir internetu, užpildžius VMVT pranešimo formą.
Pagrindinės rekomendacijos gyvūnų laikytojams:
- Tinkamai ženklinkite ir registruokite savo gyvūnus.
- Laikykite juos saugioje, prižiūrimoje vietoje su pakankama erdve judėti.
- Pasirūpinkite, kad gyvūnai visada turėtų geriamojo vandens, būtų pašerti.
- Laikykitės privalomų skiepijimų grafiko ir reguliariai rūpinkitės gyvūnų sveikata. Pastebėję neįprastus sveikatos pokyčius nedelsdami kreipkitės į veterinarijos gydytoją.
(be temos)