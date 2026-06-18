VMVT: nuo šiol vartotojai tiksliau žinos, kokios kilmės medų perka

Pagal naują tvarką ant maišyto medaus pakuočių turi būti aiškiai nurodytos visos medaus kilmės šalys mažėjančia tvarka pagal jų sudaromą svorio dalį. Taip pat privaloma pateikti procentinę dalį, kurią sudaro sudedamoji medaus dalis iš kiekvienos šalies. Ši informacija turi būti pateikiama produkto etiketės pagrindiniame laukelyje, kad vartotojai ją galėtų lengvai pastebėti ir įvertinti prieš nusipirkdami medų.
Iki šiol medaus ženklinimo reikalavimai buvo mažiau išsamūs – etiketėse pakakdavo nurodyti, kad produktas yra „ES medaus mišinys“, „ne ES medaus mišinys“ arba „ES ir ne ES medaus mišinys“. Tokia informacija neatskleidė, iš kokių konkrečių šalių medus yra kilęs ir kokia šalies procentinė dalis jame yra.
„Naujieji ženklinimo reikalavimai suteiks vartotojams daugiau aiškumo. Žinodami tikslią medaus kilmę pirkėjai galės geriau įvertinti pasirenkamą produktą, o rinkoje bus užtikrintas didesnis skaidrumas“, – pažymėjo VMVT Gyvūninių produktų skyriaus vyr. specialistė Vaida Devėnaitė.
Šie pokyčiai svarbūs ne tik vartotojams, bet ir maisto verslui. Naujos taisyklės įgalina vienodai ir skaidriai pateikti informaciją apie produkto kilmę, stiprina pasitikėjimą tiekėjais bei skatina sąžiningą konkurenciją rinkoje.
VMVT atkreipė dėmesį, kad medus, kuris buvo pagamintas, supakuotas, paženklintas ir pateiktas rinkai iki šių metų birželio 14 d., gali būti teisėtai parduodamas iki tol, kol bus išparduotos jo atsargos. Todėl vartotojai kurį laiką prekybos vietose dar galės matyti ir pagal ankstesnius reikalavimus paženklintą medų.
Užsiimantys medaus gamyba ar pakavimu, platinimu ar prekyba privalo užtikrinti, kad nuo birželio 14 d. rinkai tiekiamo medaus ženklinimas atitiktų naujuosius reikalavimus.
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