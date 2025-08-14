 VMVT: tyrimai parodė, kad tiekiamas vanduo jau saugus vartoti

VMVT: tyrimai parodė, kad tiekiamas vanduo jau saugus vartoti

2025-08-14 15:57
ELTOS inf.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pakartotiniai laboratoriniai tyrimai patvirtino, kad centralizuotai tiekiamas geriamasis vanduo Joniškio mieste atitinka higienos normos reikalavimus ir yra saugus gerti bei naudoti maisto gaminimui. Nuo rugpjūčio 14 d. „Joniškio vandenys“ tiekiamas geriamasis vanduo gali būti vartojamas be apribojimų.

VMVT: tyrimai parodė, kad tiekiamas vanduo jau saugus vartoti
VMVT: tyrimai parodė, kad tiekiamas vanduo jau saugus vartoti / Asociatyvi freepik.com nuotr.

VMVT specialistai, rugpjūčio 5 d. gavę informaciją apie nepatenkinamus mikrobiologinių tyrimų rezultatus, nedelsiant nurodė „Joniškio vandenims“ šalinti neatitikimus ir aiškintis jų priežastis, informuoti vartotojus.

„Lietuvoje geriamajam vandeniui tiekti naudojamas požeminis, dažniausiai giluminis vanduo, kuris paprastai yra gerai apsaugotas nuo taršos. Užterštumo priežastys gali būti labai įvairios – nuo paviršinio vandens ar nuotekų patekimo į šaltinį ar tiekimo sistemą, didelių liūčių, tinklų avarijų, nelegalių nuotekų išleidimo iki prastos vamzdynų būklės“, – pranešime cituojama VMVT Šiaulių apygardos priežiūros skyriaus patarėja Viktorija Timinskaitė.

„Po šio įvykio vandens tiekėjui nurodėme dažniau atlikti savikontrolės mėginių tyrimus, kad tokios situacijos būtų pastebimos ir suvaldytos kuo greičiau“, – pridūrė ji.

Pasak VMVT specialistų, vandens tiekėjas operatyviai įgyvendino visas priemones, kad būtų pašalintos galimos taršos priežastys ir užtikrintas vartotojų saugumas.

ELTA primena, kad savivaldybės valdoma įmonė „Joniškio vandenys“ penktadienį pranešė, kad gavo VMVT sprendimą apriboti geriamojo vandens, tiekiamo iš Turgaus gatvėje esančio vandens bokšto, vartojimą. Tarnybos teigimu, geriamojo vandens mikrobiniai rodikliai viršijo nustatytas normas.

Šiame straipsnyje:
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
VMVT
geriamasis vanduo
tiekti vandenį
Saugus vanduo
Joniškis
Joniškio vandenys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų