UAB „Šilutės vandenys” toliau vykdo geriamojo vandens tiekimo tvarkymo darbus

„Vandens tiekėjas bendradarbiauja ir nuolat informuoja VMVT apie jau atliktus ir tęsiamus tvarkymo darbus. Pagrindinės užduotys šiuo metu, kurias įmonė turi atlikti, tai gręžinių ir vandentiekio tinklų dezinfekcija bei plovimas. Tik po to, kai bus ištirti mėginiai ir tyrimais patvirtinta, kad nebeliko taršos šaltinių, priimsime sprendimą leisti geriamąjį vandenį naudoti kaip įprasta,” – kalbėjo VMVT Klaipėdos apygardos Priežiūros skyriaus patarėja Jūratė Derkintienė.
UAB „Šilutės vandenys“ informavo VMVT apie organizuojamą saugaus geriamojo vandens pristatymą viešojo maitinimo įstaigoms, darželiams, mokykloms, ligoninėms, slaugos įstaigoms. Įmonė taip pat įpareigota nuolat atnaujinti viešai teikiamą informaciją apie būtinas rekomendacijas vartotojams dėl geriamojo vandens vartojimo ir naudojimo sąlygų.
VMVT primena, kad geriamąjį vandenį, kuri minima įmonė tiekia iš Barzdūnų vandenvietės, esančios Ramučių g. 31, Šilutėje vartojantys vartotojai maistui ruošti, gerti, taip pat valytis dantis ar skalauti gerklę privalo naudoti tik virintą. Nevirintas vanduo gali būti naudojamas tik kitoms buitinėms reikmėms.
Tyrimas tęsiamas.
