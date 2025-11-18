Ribojamas UAB „Šilutės vandenys“ tiekiamo geriamojo vandens vartojimas

Šiandien, lapkričio 18 d., VMVT priėmė sprendimą apriboti vandenvietės geriamojo vandens naudojimą žmonių vartojimui ir maisto ruošimui Šilutės mieste ir Šilutės rajone. Šio tiekėjo vandenį vartojantys vartotojai įspėjami vandenį maistui ruošti, gerti, taip pat valytis dantis ar skalauti gerklę naudoti tik virintą. Nevirintas vanduo gali būti naudojamas tik kitoms buitinėms reikmėms.
VMVT, nustačiusi mikrobiologinę taršą maisto tvarkymo subjekto savikontrolės metu paimtuose mėginiuose, šių metų lapkričio 14 d. Barzdūnų vandens tiekimo teritorijoje skirtingose vietose atrinko penkis viešai tiekiamo geriamojo vandens mėginius mikrobiologiniam ištyrimui. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute Klaipėdos teritoriniame skyriuje nustatyta, kad iš paimtų penkių mėginių trijuose rasta žarnyno lazdelių (E. Coli), keturiuose mėginiuose – koliforminių bakterijų.
Vandens tiekėjui UAB „Šilutės vandenys“ nurodyta nedelsiant šalinti trūkumus. Taip pat nurodyta nedelsiant elektroninėmis informavimo priemonėms ar telefonu pranešti vartotojams ir (arba) abonentams apie tiekiamo geriamojo vandens pavojų žmonių sveikatai, jo priežastis, rodiklių ribinių verčių viršijimą, geriamojo vandens tiekimo sustabdymą, alternatyvų tiekimą ir apie atliekamus taisomuosius veiksmus. Taip pat informavimo priemonėmis teikti ir reguliariai atnaujinti būtinas rekomendacijas vartotojams ir (arba) abonentams dėl geriamojo vandens vartojimo ir naudojimo sąlygų. Visų pirma atsižvelgdami į gyventojų grupes, galinčias patirti didesnę su geriamuoju vandeniu susijusią riziką.
Tyrimas tęsiamas.
Naujausi komentarai