Vyriausybė nutarė, kiek galėtų augti valdžios išlaidos

Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, Vyriausybei trečiadienį pritarus minsiterijos siūlymui supaprasti fiskalinės drausmės taisykles ši riba yra pagrindinė taisyklė – dabar vienintelis ribojantis dydis bus išlaidų augimas. Tai, pasak jo, reiškia, kad didinama fiskalinė erdvė, bet išsaugomas ir viešųjų finansų tvarumas.
Anksčiau ši drausmė būdavo apibrėžiama pagal biudžeto deficitą.
„Derėdamiesi dėl šito dydžio, išlaidų augimo tempo Finansų ministerija derėjosi iki paskutinės dienos, iki paskutinės minutės ir todėl mūsų augimo tempas yra leidžiamas vienas aukščiausių Europos Sąjungoje“, – Vyriausybės posėdyje trečiadienį sakė K. Vaitiekūnas.
Jo teigimu, išlaidų rodiklį nustačius vieninteliu vertinamu rodikliu, fiskalinės drausmės procese bus didinamas valdžios sektoriaus finansų skaidrumas ir politinė atsakomybė už jų valdymo sprendimus.
Be to, toliau galiotų Mastrichto kriterijus, numatantis iki 3 proc. biudžeto deficito ribą ir iki 60 proc. BVP skolą.
Vyriausybė trečiadienį pritarė Finansų ministerijos inicijuotiems pakeitimams. Tam dar turės pritarti Seimas.
Labai svarbu supaprastinti galiojančias fiskalinės drausmės taisykles ir padaryti vidutinio laikotarpio biudžeto planavimą aiškesniu bei stiprinti visuomenės, rinkų pasitikėjimą Lietuvos fiskaline politika“, – posėdyje sakė ministras.
„Dabar mūsų esantis konstitucinis įstatymas, kuris pabrėžia fiskalinę drausmę, yra į kitus rodiklius suvestas nei naujieji ES priimti reikalavimai, tiesiog mūsų įstatymas nebeatitinka šiandienos realijų“, – sakė jis.
Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pataisomis perkeliama Europos Sąjungos (ES) direktyva į nacionalinę teisę ir suderinamos nacionalinės taisyklės su atnaujintomis ES fiskalinės drausmės taisyklėmis.
Tuo metu užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pasiteiravus, ar yra numatytas skaičiavimo algoritmas papildomoms nenumatytoms išlaidoms, pavyzdžiui, dėl gynybos, finansų ministras teigė, kad kol kas tokios galimybės nėra.
„Formaliai ne, bet tikimės, kad pateikus argumentus jie bus išgirsti, nes mūsų situacija išskirtinė“, – sakė jis.
Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė taip pat pažymėjo, kad Europos Komisijos požiūris į gynybos finansavimo klausimus sparčiai kinta, todėl tikimasi rasti kompromisą.
„Akivaizdu, supratimas yra, iš mūsų pusės, manau, proaktyvi pozicija, situacijos paaiškinimas, skaičių pateikimas, tikimės, turėtų būti išgirstas, nes realiai pasirinkimo neturime ir neinvestuoti į gynybą dabar, keičiantis aplinkybėms, negalime sau leisti, tai bendras darbas bus aktualus“, – sakė ji.
Pakeitimais plečiamos kai kurios savivaldybių fiskalinio lankstumo ribos
K. Vaitiekūnas teigė, kad į Lietuvos savivaldybių asociacijos pastabą dėl lankstumo taisyklės ir likučių naudojimo nebuvo atsižvelgta, nors kompromisą vėliau tikimasi rasti.
„Buvo gauta ir Valstybės kontrolės išvada, kad likučių naudojimas negali būti paliktas kaip dabar, jis turi būti bent dalinai apribotas, šiuo klausimu, tikiu, rasime kompromisą ir visos pusės bus patenkintos“, – sakė ministras.
„Užtikrinsime ir lankstumą savivaldybėms vykdyti investicinius projektus, ir finansuoti savo veiklą ir taip pat apsaugosime valstybės finansus nuo tokios situacijos, kai likučiai galėtų būti panaudojami per vienerius metus visų savivaldybių iš karto. (...) Tai labai sumažintų valstybės erdvę skolintis ir finansuoti kritines valstybės sritis, kaip atlyginimų, pensijų mokėjimai“, – kalbėjo ministras
Premjerė Inga Ruginienė taip pat teigė, kad klausimo atidėti nėra galimybių, bet kitą savaitę žada susitikimus ieškant bendrų sprendimų su savivaldybių atstovais.
Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) antradienį perspėjo, jog šalies savivaldybės kitąmet prarastų apie 600 mln. eurų investicijoms skirtų lėšų, jei būtų priimtos Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pataisos, pagal kurias savivaldybės negalėtų sukauptų nepanaudotų lėšų pridėti prie einamųjų metų pajamų ir taip lanksčiau įgyvendinti investicinius projektus ar skirti šias lėšas kitoms reikmėms.
Jos paragino ministeriją nebloginti jų investicijų galimybių.
