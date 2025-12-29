Vyriausybė patvirtino – kitais metais augs įvairios išmokos

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė atkreipia dėmesį, kad pakeitimai palies šimtus tūkstančių žmonių – jų pajamos kitąmet didės. „Auga vaiko pinigai, vienkartinė išmoka gimus vaikui bei įvairios išmokos labiausiai pažeidžiamiems šalies gyventojams: pagyvenusiems žmonėms, patiriantiems nepriteklių, žmonėms su negalia, vienišiems tėvams. Didėja ir individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos bei kita parama gyventojams“, – sako J. Zailskienė.
Bazinė socialinė išmoka didinama 5,7 proc. iki 74 eurų (dabar – 70 eurų). Su šiuo dydžiu yra susijusios visos išmokos, mokamos pagal Išmokų vaikams įstatymą. Pavyzdžiui, išmoka vaikui (vaiko pinigai) padidės nuo 122,5 iki 129,5 euro, o gausioms ir nepasiturinčioms šeimoms ar vaiką su negalia auginančioms šeimoms mokama išmoka vaikui (vaiko pinigai) kartu su papildoma dalimi – nuo 194,6 iki 205,7 euro. Vienkartinė išmoka vaikui augs nuo 770 iki 814 eurų, o nuo 2026 m. birželio 1 d. – iki 1036 eurų.
Taip pat padidės parama mokinio reikmenims įsigyti nepasiturinčioms šeimoms, vaiko išlaikymo išmoka, dalinė studentų su negalia išlaidų kompensacija, judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos, būsto pritaikymo asmenims su negalia darbų išlaidų kompensacija, lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija ir kitos socialinės išmokos.
Su bazine socialine išmoka susijusias išmokas ir paramą gauna apie 600 tūkst. asmenų.
Šalpos pensijų bazė didinama 5,2 proc. iki 261 euro (dabar – 248 eurai). Padidinus šį dydį, šalpos išmokos, priklausomai nuo išmokos rūšies ir gavėjų kategorijos, padidės nuo 6,5 euro (pvz., šalpos našlaičių pensija) iki 29,25 euro (pvz., šalpos negalios pensija, netekusiems 100 proc. dalyvumo, iki 24 m).
Tai palies apie 70 tūkst. asmenų, gaunančių šalpos pensijas: našlaičius, vaikus su negalia, nuo vaikystės turinčius negalią suaugusius asmenis, kitus žmones su negalia ir senatvės pensijos amžiaus sulaukusius žmones, kurie nesukaupė minimalaus stažo socialinio draudimo pensijai gauti.
Tikslinių kompensacijų bazė didėja 5,3 proc. iki 219 eurų (dabar – 208 eurai). Dėl to augs išmokos žmonėms, kuriems nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis. Ši kompensacija mokama nepriklausomai nuo kitų asmens gaunamų pajamų. Preliminariais skaičiavimais, tikslines kompensacijas gauna apie 119 tūkst. asmenų.
Valstybės remiamų pajamų dydis auga 5,4 proc. iki 233 eurų (dabar – 221 euras). Šis dydis aktualus nustatant teisę į piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams (ir jos dydžiui), teisę į socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti bei kitą socialinę paramą.
Išmokų didinimui 2026 m. valstybės biudžete papildomai numatyta 98,6 mln. eurų.
