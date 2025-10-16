Vyriausybė sutinka ilgiau mokėti subsidijas darbdaviams

Tokias Užimtumo įstatymo pataisas ministrų kabinetas patvirtino kartu su 2026 metų valstybės biudžeto projektu. Toliau projektas bus teikiamas Seimui.
„Priėmus siūlomus pakeitimus padidės asmenų su negalia užimtumas ir pamažės atskirtis nuo žmonių, kurie tų problemų neturi“, – Vyriausybės posėdyje sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Pataisomis siūloma darbdaviams iki 2027-ųjų pabaigos mokėti subsidijas, jei jie įdarbins žmones su 30–40 proc. darbingumu arba vidutiniu neįgalumu.
Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dabar tokią subsidiją galima mokėti trejus metus, tačiau dauguma tokių sutarčių su darbdaviais baigia galioti šiemet (1035). Todėl siūloma pratęsti terminą iki penkerių metų siekiant padėti žmonėms išsilaikyti darbo rinkoje.
Taip pat siūloma leisti subsidijuoti ne tik neįgaliajam dirbti būtinus specialius įrenginius, bet ir kitas darbo priemones, pavyzdžiui, kompiuterinę įrangą. Būtų kompensuojama ir už jos pristatymą dirbantiems nuotoliu.
Darbdaviams šiuo metu kompensuojama 50–75 proc. darbo užmokesčio už įdarbintus tokius žmones. Maksimali subsidijos suma siekia 1,5 minimalaus darbo užmokesčio (MMA).
Ketvirtadienį Vyriausybė pritarė, kad MMA kitąmet didės 115 eurų, arba 11,1 proc. – iki 1153 eurų (iki mokesčių).
Ministerija skaičiuoja, jog subsidijoms kitąmet reikės 19,9 mln. eurų biudžeto lėšų.
Naujausi komentarai