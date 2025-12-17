Žalą dėl pavasarinių šalnų patyrusiems ūkininkams trūksta 0,5 mln. eurų kompensacijų

„Lietuvai Europos Komisija (EK) skyrė 1,1 mln. eurų kompensacijoms, tuo pačiu buvo pasakyta, kad šalis gali prisidėti iki 200 proc. kompensacijoms iš nacionalinių lėšų, tad bendra suma kompensacijoms sodų ir uogų augintojams buvo numatyta 3,3 mln. eurų“, – Kaimo reikalų komiteto posėdyje kalbėjo žemės ūkio viceministras Gediminas Tamašauskis.
Kaip pastebėjo komiteto pirmininkas Bronis Ropė, ūkininkų, kurie dėl šalnų patyrė sodų ar uogynų nuostolius, kompensacijų poreikis buvo 3,8 mln. eurų, o numatytų kompensacijų krepšelis – 3,3 mln. eurų, tad ūkininkų poreikiams patenkinti trūksta 0,5 mln. eurų.
„Likusieji puse milijono eurų bus skirti iš valstybės rezervo?“ – klausė B. Ropė.
„Ne. 3,3 mln. eurų yra skirta sodų ir uogynų kompensacijoms išmokėti. Paraiškų yra pateikta už 3,8 mln. eurų, kadangi poreikio suma viršija galimybes – viskas bus proporcingai perskaičiuota ir šiek tiek sumažintas kompensacijų išmokėjimas“, – teigė viceministras.
Anot jo, nukentėję sodininkai ir uogų augintojai kompensacijų turėtų sulaukti iki šių metų pabaigos – Nacionalinė mokėjimų agentūra (NMA) jau pasiruošusi numatytų lėšų dalyboms.
„Tada buvo parengtos taisyklės, vadovaujantis EK reglamentu, buvo surinktos paraiškos iš nukentėjusių ūkininkų ir kompensacijų išmokėjimas yra numatytas iki šių metų pabaigos“, – teigė G. Tamašauskis.
„Pasitikslinau su NMA, ji jau ruošiasi artimiausiu metu daryti apmokėjimus ir pagal turimą lėšų kiekį išdalinti kompensacijas“, – pridūrė jis.
Nuo šalnų nukentėjo ir javų augintojai – jiems kompensacijos bus mokamos iš rezervo
Pasak G. Tamašauskio, nuo šalnų pavasarį nukentėjo ir ūkininkai, kurie augina javus, pavyzdžiui, rapsus. Šių žemės ūkio atstovų taip pat laukia kompensacijos, tiesa, jos bus mokamos iš valstybės rezervo, o numatomą kompensacijų sumą apskaičiuos Finansų ministerija.
„Šalnų poveikis pasireiškė ir javų, rapsų augintojams. Buvo surinkta informacija, kad kažkokia dalis pasėlių nušalo beveik 9 tūkst. ha plote, 18-oje Lietuvos savivaldybių. Savivaldybės šiuo atveju vertina, renka visą informaciją ir teiks išvadas Finansų ministerijai, kuri naudodama valstybės rezervo lėšas kompensuos patirtus nuostolius ūkininkams“, – teigė viceministras.
Pasak jo, ministerija šiuo metu nėra apskaičiavusi, kokia suma bus skirta šių ūkininkų nuostoliams padengti.
„Šiuo metu suma, kurią reikia kompensuoti nuo šalnų nukentėjusiems javų augintojams, nėra žinoma. ŽŪM savo kažkokių skaičiavimų neteikė, situaciją įvertins Finansų ministerija ir ji skirs lėšas iš valstybės rezervo“, – apibendrino G. Tamašauskis, pridurdamas, jog EK pasėlių nuostoliams kompensuoti lėšų neskyrė, nes žalos mastas buvo per mažas.
ELTA primena, kad Vyriausybė gegužės pabaigoje paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl pavasarinių šalnų, nuo kurių stipriai nukentėjo uogų ir ankstyvųjų daržovių derlius.
Po rekordiškai šiltos antrosios balandžio dekados, aktyviosios augalų vegetacijos sezonas beveik visose šalies vietovėse prasidėjo beveik 2 savaitėmis anksčiau nei įprastai, bet vėliau temperatūra smarkiai nukrito ir šalyje prasidėjo stiprios ir ilgai trunkančios šalnos.
Šios nepalankios oro sąlygos padarė didžiulę žalą sodams ir uogynams, kurių daugelis jau žydėjo, o kai kur jau vedė ankstyvus vaisius.
Naujausi komentarai