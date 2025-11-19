10 proc. pradinis įnašas – su daug „žvaigždučių“: laukti ar būstą pirkti dabar?

Didžiuosiuose miestuose populiariausi NT projektai rodo aiškią rinkos kryptį – pirkėjų aktyvumas auga sparčiau nei rinkos pasiūla. Tokios tendencijos juntamos ir Kaune, kur sparčiai „SBA Urban“ vystomas „Nemunaičių“ kvartalas pritraukia vis daugiau susidomėjimo. Todėl prognozuojama, kad iki pokyčių įsigaliojimo datos būsto kainos pakils tiek, kad penkių procentų įnašo skirtumas tiesiog išsilygins.
Laimėtojai – būsto pardavėjai
„Luminor“ banko ekonomistas Žygimantas Mauricas sako, kad Lietuvos banko sprendimas labiau naudingas būsto pardavėjams nei pirkėjams: „Pakilus paklausai ir kainoms, pasiūla nespės taip greitai reaguoti, todėl būstą bus galima parduoti brangiau. Pirkėjams, tuo tarpu, poveikis bus ribotas: didžioji dalis ir toliau galės sukaupti arba jau turi sukaupę 15 proc. pradinį įnašą, o dalis perka be banko finansavimo.“
Pasak jo, sprendimas labiausiai palies žmones, sukaupusius 10–15 proc. būsto vertės – jiems atsivers galimybė aktyviau dalyvauti rinkoje. Tačiau tai reiškia, kad didės ir bendra paklausa, o pasiūloje kol kas reikšmingų pokyčių – nematyti.
„Paklausos didinimas gali sąlygoti tolesnį kainų augimą. Taigi, lazda turi du galus – siekis palengvinti būsto įsigijimą daliai gyventojų reikš, kad būsto kainos išaugs ir įsigyti būstą kitiems taps dar sunkiau. Vien tik paklausos skatinimas rinkos balanso neišspręs – tam reikia ir sprendimų, didinančių pasiūlą“, – prognozavo Ž. Mauricas.
5 proc. sumažėjimą „suvalgys“ būsto kainos
„SBA Urban“ priklausančios įmonės, plėtojančios „Nemunaičių“ rajoną Kaune, pardavimų ir bendruomenės vadovė Viktorija Pozingytė sako, kad Lietuvos banko sprendimo poveikis labiausiai jausis ekonominės klasės būsto segmente, kur pirkėjų sprendimus lemia įperkamumas.
„Tuo tarpu aukštesnės – „premium“ – klasės pirkėjams 10 ar 15 proc. įnašo skirtumas nėra lemiamas. Tokie pirkėjai dažniausiai sprendimus priima racionaliai, įvertinę savo finansines galimybes, vietą ir kokybę. Būtent tokie pirkėjai dažnai domisi ir „Nemunaičių“ kvartale vystomu gyvenamuoju projektu „Pasaka“, nes čia randa jų poreikius atitinkančią išskirtinę lokaciją miesto centre ant Nemuno kranto, kokybiškus būstus ir gerėjančią infrastruktūrą. Jiems svarbiausia – ne kiek procentų reikia sumokėti, o ar būstas atitinka jų gyvenimo būdą“, – sakė ji.
Pasak V. Pozingytės, rinkos laukimas iki 2026 m. gali būti apgaulingas: „Iki to laiko rinka pati užsikels kainas tiek, kad šis 5 proc. skirtumas bus ne tik suvalgytas, bet net ir viršytas. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tarp jų ir Kaune, kur šiuo metu vystome „Nemunaičių“ kvartalą, NT objektų pasiūla vis dar išlieka ribota, o paklausa nemažėja. Be to, statybų kaštai kyla – dalis rangovų renkasi pelningesnius valstybinius projektus, todėl natūralu, kad kainos augs.“
NT ekspertas: laukti neapsimoka
NT brokeris Mantas Mikočiūnas pastebi, kad rinkoje jau matomas laukimo efektas – dalis pirkėjų atidėjo būsto įsigijimo sprendimą iki 2026 m. rugpjūčio, tikėdamiesi pasinaudoti mažesniu įnašu. Tačiau, anot NT eksperto, dauguma šia lengvata realiai pasinaudoti negalės.
„Pradinio įnašo sumažinimas iki 10 proc. galios tik pirmajam būstui ir pirmajai paskolai. Todėl didžiajai daliai pirkėjų šis pokytis nieko nekeis. Tie, kurie būstą perka antrą ar trečią kartą, atvirkščiai – turės sumokėti dar didesnį įnašą“, – sakė M. Mikočiūnas.
Jis taip pat prognozuoja, kad per artimiausius metus būsto kainos gali kilti 10–15 proc., jei geopolitinė situacija išliks stabili.
Ką daryti dabar?
Pasak ekspertų, sprendimą pirkti būstą reikėtų grįsti ne vien formaliais skaičiais, o realia rinkos situacija. Laukti pradinio įnašo sumažinimo kitų metų rugpjūčio 1 d. gali būti viliojanti mintis, tačiau tokia strategija ne visiems pasiteisins.
„Visiems patarčiau išsirinkti sau tinkamą būstą ir fiksuoti kainą kuo anksčiau, nes tikėtina, kad ji su laiku didės. O pirmojo būsto pirkėjams, jei yra galimybė, pas notarą eiti nuo rugpjūčio 1 d. – taip sutaupant dalį nuosavų lėšų“, – rekomendavo M. Mikočiūnas.
„Jei būsto reikia šiandien, jei radote vietą ir projektą, kuris jums tinka – delsti neverta. Gerėjančios paskolų sąlygos, mažėjančios palūkanos ir augantis pasitikėjimas finansinėmis galimybėmis skatina žmones veikti dabar. Rinka juda į priekį ir, net jei pradinio įnašo sąlygos atrodys palankesnės po metų, NT kainos gali būti aukštesnės. Šiandien matome, kad pirkėjai tai jaučia, nes sprendimų tempas tik auga – dar net nepasibaigus statyboms „Pasakoje“ jau esame pardavę daugiau kaip 60 proc. butų“, – sakė V. Pozingytė.
Naujasis Kauno centras – ant Nemuno kranto
„Pasaka“ – tai naujausias 6 ha teritorijoje vystomo „Nemunaičių“ kvartalo gyvenamasis projektas, kurio autoriai – Nacionalinės premijos laureato Rolando Paleko architektų studija. Projektas kyla išskirtinėje vietoje – pirmoje eilėje prie Nemuno, su Kauno senamiesčio panorama bei kitapus upės esančia „Mokslo sala“ ir „Žalgirio“ arena. Nemuno salą su kairiuoju upės krantu jau 2026 m. sujungs sparčiai kylantis pėsčiųjų bei dviratininkų tiltas.
„Nemunaičių“ kvartalas nuosekliai auga: jo pirmasis etapas – gyvenamasis projektas „Miestas“ su beveik 170 butų – buvo sėkmingai užbaigtas ir visiškai parduotas dar 2024 m. Greta „Pasakos“ šiuo metu statoma daugiau kaip 500 vietų daugiaaukštė parkavimo aikštelė, užtikrinsianti patogų parkavimą visam kvartalui, bei vystomas verslo centras „Hermanas“, kurio statybų pabaiga numatyta dar šių metų gruodį. Pirmieji jo nuomininkai – technologijų ir klientų aptarnavimo įmonė „CyberCare“ ir restoranų tinklas „iLunch“ – įsikels 2026 m. pirmąjį ketvirtį.
Naujausi komentarai