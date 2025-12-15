Beveik penktadalis kauniečių planuoja įsigyti būstą: tyrimas atskleidė jų prioritetus

NT plėtros bendrovės „SBA Urban“ inicijuota reprezentatyvi gyventojų apklausa atskleidė, kad kauniečiai nesustoja planuoti būsto pirkimo – 18 proc. miesto gyventojų artimiausiu metu ketina įsigyti naujus namus.
„Šiuo metu Kauno nekilnojamojo turto rinka įgauna pagreitį. Paklausa didėja, nes gyventojai jaučiasi ekonomiškai stipresni ir labiau pasitiki savo finansine situacija. Be to, šiuo metu yra itin palankios būsto finansavimo sąlygos, todėl žmonės drąsiau planuoja investicijas į gyvenamąją aplinką“, – pasakojo „SBA Urban“ priklausančios įmonės, plėtojančios „Nemunaičių“ rajoną Kaune, pardavimų ir bendruomenės vadovė Viktorija Pozingytė.
Būsto vieta tokia pat svarbi, kaip ir jo kaina
Tyrime apklausti pusė tūkstančio Kauno miesto gyventojų pažymėjo, jog tiek NT projekto kaina (68 proc.), tiek jo lokacija (66 proc.) yra vienodai svarbūs renkantis naują būstą. Taip pat dažnai minimas būsto dydis bei jo išplanavimas, kuris lemia aukštesnę kasdienio gyvenimo kokybę.
„Šiuolaikiniai pirkėjai nebesiekia vien tik geriausios kvadratinio metro kainos. Vis dažniau vertinama NT objekto unikalumo, išskirtinumo ir komforto kombinacija. Prioritetu renkantis būstą vis dažniau tampa ir didesnės erdvės suteikiamas patogumas – tą tik patvirtina beveik pusė (49 proc.) apklaustųjų, trečioje vietoje reitingavusių būsto dydį ir jo išplanavimą“, – komentuoja V. Pozingytė.
Labiausiai laukiamas objektas – pėsčiųjų tiltas per Nemuną
Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad respondentams taip pat reikšminga Kauno miesto infrastruktūra, tačiau kartu matyti ir besikeičiantys jų prioritetai.
Praėjusiais metais atlikta tokia pati reprezentatyvi apklausa atskleidė, kad kauniečiai 2024 m. labiausiai laukė kultūrinių objektų. Šiemet aiškiai išsiveržė naujas lyderis: labiausiai laukiamu objektu tapo šiuo metu statomas pėsčiųjų tiltas per Nemuną (33 proc.).
„Pastaraisiais metais matome ryškų pokytį – pirkėjai vis dažniau galvoja ne tik apie dabartinį būsto patogumą, bet ir apie jo ilgalaikės vertės augimą. Kairysis Nemuno krantas šiandien yra viena sparčiausiai besivystančių Kauno teritorijų, todėl gerėjanti susisiekimo infrastruktūra čia turi itin didelę reikšmę.
Neabejojame, kad būtent dėl to pėsčiųjų tiltas per Nemuną laikomas vienu svarbiausių laukiamų objektų: jis ne tik sujungs senąjį ir šiuo metu kairiajame Nemuno krante vystomą naująjį Kauno centrą, bet ir natūraliai prisidės prie čia esančio būsto, tarp jų ir „Nemunaičių“, vertės augimo“, – teigė V. Pozingytė.
Pirkėjų prioritetai: statybų kokybė ir aplinkos patogumai
Pasak NT ekspertės, kauniečiai, rinkdamiesi naują būstą daugiabutyje, vis didesnį dėmesį skiria techninei ir konstrukcinei pastato kokybei. Pagrindiniais prioritetais tampa ilgalaikį komfortą ir mažesnes išlaikymo sąnaudas garantuojantys kriterijai: statybos kokybė (64 proc.), šildymo sistema (55 proc.), vieta automobiliui (53 proc.), garso izoliacija tarp butų (52 proc.) ir pastato energinio naudingumo klasė (51 proc.).
Vertinant gyvenamuosius kvartalus, kauniečiams ypač svarbios kasdienį gyvenimą palengvinančios ir gyvenimo kokybę tiesiogiai gerinančios paslaugos. Patraukliausiais objektais šalia namų įvardijamos maisto prekių parduotuvės (60 proc.), parkai ir žaliosios zonos (47 proc.) bei viešojo transporto stotelės (45 proc.). Tokie pasirinkimai rodo aiškų gyventojų poreikį gyventi patogiai pasiekiamų paslaugų apsuptyje, kur infrastruktūra leidžia efektyviai planuoti kasdienes veiklas ir sumažina priklausomybę nuo automobilio.
Žinomiausi NT projektai – ant Kauno upių krantų
Atsižvelgiant į tai, kad pirkėjai vis daugiau reikšmės teikia tiek būsto kokybei, tiek kasdieniam patogumui bei funkcionaliai aplinkai, tyrimo rezultatai atspindi aiškią tendenciją – respondentai aukščiausiai vertina tuos Kaune vystomus NT projektus, kurie siūlo mišrios paskirties kvartalo modelį, apjungiantį gyvenamąsias bei komercines erdves, darbo vietas ir aktyvias viešąsias zonas.
Į lyderio poziciją šiemet šoktelėjo kairiajame Nemuno krante vystomi „Nemunaičiai“: net 36 proc. respondentų nurodė šį kvartalą kaip geriausiai atpažįstamą NT projektą Kaune, o planuojančių artimiausiu metu įsigyti būstą čia – beveik ketvirtadalis.
„Mišrios paskirties kvartalas yra šiuolaikinio miesto standartas. Tai modelis, kai žmogus visus kasdienius poreikius gali patenkinti per kelias minutes nuo savo namų – dirbti, apsipirkti, sportuoti, leisti laiką viešose erdvėse, naudotis paslaugomis.
„Nemunaičiuose“ šią idėją įgyvendiname kompleksiškai: 6 hektarų teritorijoje jau iškilo pirmasis gyvenamasis etapas, lygiagrečiai statome „Pasakos“ gyvenamąjį projektą, verslo centrą „Hermanas“ bei daugiaaukštę automobilių aikštelę. Tai kuria kvartalą, kuriame žmonės gali taupyti laiką ir gyventi patogiau“, – teigė V. Pozingytė.
Ši koncepcija, anot ekspertės, tampa modernių miestų plėtros standartu. Tai jau atsispindi ir pirkėjų elgsenoje – gyvenamajame projekte „Pasaka“, dar net nepasibaigus statyboms, parduota daugiau nei 70 procentų butų. Tokia dinamika rodo aiškų rinkos pasitikėjimą ir didėjančią paklausą kvartalams, kurie siūlo šiuolaikišką, funkcionalią ir patogią gyvenimo aplinką.
„Spinter research“ apklausa „Urban LIVE“ užsakymu atlikta lapkričio mėnesį, joje dalyvavo 500 žmonių.
