Atkreipkite dėmesį: užsisakant baldus internetu dažniausiai pamirštama viena labai svarbi detalė

Kokių dar istorijų būna ir ką svarbu apgalvoti užsisakant baldus internetu, aiškino „Baldai1“ rinkodaros specialistė Justa Marija Purvaneckaitė.
– Ko iš tiesų žmonės dažniausiai neįvertina užsisakydami baldus?
– Dažniausiai neįvertina durų pločio. Taip pat ganėtinai svarbu pasistengti, kiek įmanoma, numatyti ir laiptines – jeigu gyvenama bute. Reikia įsivertinti siaurumą, plotį, saugų baldo gabenimą viršun. Dažniausiai būtent šie kriterijai pamirštami. Į išmatavimus stambesnių baldų klientai kaip ir atsižvelgia – kaip baldas atrodys kambaryje ir panašiai. Bet kaip tas baldas atkeliaus iki to kambario, dažniausiai klientai pamiršta.
– Bet kiek esu matęs, baldai būna išrinkti į mažesnes pakuotes dėl patogumo transportuoti. Kokių istorijų esate turėję, kai sakote – netilpo pro duris, neprasisuko laiptinėje?
– Taip, tikrai. Ypač minkšti baldai, spintos, didelių gabaritų baldai. Jie būna supakuoti atskirose dalyse, bet ir tos dalys gali būti tokios didelės, kad būtina įsivertinti visus pločius, kaip baldas keliaus. Kadangi siūlome savo užnešimo paslaugą, tikrai turime daug patirčių ir istorijų, kaip bandome įgyvendinti įnešimą.
Esame kėlę baldus pirmuose aukštuose pro langus, esame kooperavęsi su klientais – šiek tiek išardėme durų staktą, bandėme kažką pamodifikuoti kiek įmanoma. Taip pat ir pačius baldus kartais modifikuojame. Mūsų kolegos geriausiai žino, kaip pamodifikuoti pakuotę ar patį baldą, kiek dar įmanoma išrinkti, kad būtų patogiau įnešti. Kuriozinių situacijų tikrai būna – kartais tenka užsakyti ir kraną. Bet stengiamės, kad, klientui užsisakius užnešimą, paslauga būtų įgyvendinta sėkmingai, ir jei baldas netilps iš pirmo karto, tikrai nepaskėsčiosime rankomis.
– Tai netelpa, tai netelpa – ką padarysi. Tada iš principo, kaip jūs sakote, kartais tenka kraną ar keltuvą užsakyti. Kiek sofa gali pabrangti, jei jos nesugebėsiu įtalpinti pro buto duris?
– Nieko nebrangs. Tokios situacijos specifinės, bet įsigijus užnešimo paslaugą, atsakomybė krenta mums. Taip, tenka su klientais pasikooperuoti, tartis, kaip geriau įgyvendinti, kartais ir namus šiek tiek „ardyti“. Bet stengiamės, kad įsigijus užnešimo paslaugą kaina nepadidėtų. Visada primename įsivertinti durų pločius, laiptinių siaurumus, kad netektų imtis kažko sudėtingesnio.
– Iš principo baldas turi ne tik patikti ar tikti pagal kambario išmatavimus, bet, kaip sakote, ir tos įėjimo durys, kurios žmogui atrodo plačios, o baldams – ne.
– Taip. Dažniausiai, kai įsivaizduojame spintą ar minkštą kampą, atrodo: kas čia tokio – tiesiog įnešti. Bet ypač minkšti kampai turi didelius gabaritus, didelį plotį, ir kad ir kaip bepasuksi, kartais tiesiog nepratelpa. Todėl labai svarbu įsivertinti ne tik kaip kambaryje atrodys baldas, bet ir kaip jį nugabenti iki galutinės vietos.
