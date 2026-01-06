Bankrutuoja dvi susijusios statybų įmonės – atleidžia virš 80 darbuotojų

„Atleidimo priežastys: įmonės bankroto proceso inicijavimas dėl nemokumo“, – komentaruose apie abi įmones Eltai teigė M. Jankauskienė.
„Nemokumas yra ir viskas, yra didelė skolų našta“, – Eltai komentavo įmonių vadovas Martynas Sungaila.
Tarnybos atstovės teigimu, įmonėje „Wineris“ apie atleidimą informuoti 43, o „Imota“ – 39 dirbę asmenys. M. Sungaila patvirtino, kad atleidžiami visi bendrovių darbuotojai.
Pirmoje įmonėje atleidžiama 20 apdailininkų, 8 vadovai ir 5 staliai, antroje – 19 apdailininkų ir 13 stalių.
Atleidimus numatoma vykdyti nuo šių metų sausio 6 d.
Remiantis Registrų centro duomenimis, 2022 m. įregistruota įmonė „Wineris“ 2024 m. uždirbo 48,6 tūkst. eurų grynojo pelno, pardavimų pajamos siekė 1,58 mln. eurų.
Tuo metu dešimtmetį veikusios, 2015 m. įregistruotos bendrovės „Imota“ pajamos užpernai siekė beveik 2,26 mln. eurų, grynasis pelnas – beveik 121 tūkst. eurų.
Tiesa, įmonė „Wineris“ yra skolinga daugiau kaip 88 tūkst. eurų „Sodrai“. „Imota“ tuo metu įsiskolinusi ir „Sodrai“ – 42,4 tūkst. eurų, ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) – 13,4 tūkst. eurų.
