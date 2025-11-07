Atskleidė, kiek šiemet jau bankrutavo maitinimo ir apgyvendinimo įmonių

Anot pranešimo, pirmąjį šių metų ketvirtį bankrutavo 26 įmonės, antrąjį – 23, trečiąjį – 20, o ketvirtojo pradžioje – dar 5 įmonės, .
„Išaugęs PVM, padidinta minimali mėnesio alga, besibaigiantys dar pandemijos metu atidėtų įsiskolinimų išmokėjimo terminai – tai svarbiausios maitinimo įstaigų pasitraukimo iš rinkos priežastys“, – pranešime teigė „Creditreform Lietuva“ direktorius Saulius Žilinskas.
„Įdomu ir tai, kad pagrindiniai bankrotų iniciatoriai yra ne tradiciškai itin aktyvios Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ar „Sodra“, o patys įmonių vadovai. Būtent jie inicijavo 41 įmonės bankrotą, „Sodra“ – 17, VMI – aštuonios. Beje, praėjusiais metais vadovai buvo pradėję 28 bankrotus, „Sodra“ – 19, o VMI – 10“, – aiškino S. Žilinskas.
Vilniuje šiemet bankrutavo 24 maitinimo įstaigos, Kaune – 15, Klaipėdoje – 6. Kurortuose bankrutavo trys įmonės: po vieną Palangoje, Birštone ir Neringoje. Druskininkuose bankrotų nefiksuota.
Registrų centro duomenys rodo, jog sausį-spalį Vilniuje įregistruotos 135 naujos maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės, Kaune – 51, Klaipėdoje – 21.
Be to, Palangoje šiemet įregistruota 11, Neringoje – penkios, Druskininkuose – dvi naujos įmonės.
Lapkričio pradžioje 159 naujos įmonės jau turėjo personalą, o visos jos samdo 955 darbuotojus, teigiama pranešime.
