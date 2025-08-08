Buvęs „Snoro“ prezidentas pateikė reikalavimą Lietuvai

Žlugus „Snorui“, nerimaujantys gyventojai užgulė banko filialus.
„Yra apsauga, administracinis pastatas, ten niekas neišeina, apart budinčio, daugiau nėra atstovo banko“, – šnekėjo pašnekovas.
„Turim savo sąskaitas, norim sužinoti ką nors daugiau, kaip bus toliau“, – teigė gyventoja.
„Skaudu, kad mano tėvai, pensininkai, pasiruošė laidotuvėms, nusipirko obligacijas. Neduok, Dieve, tėvas miršta, iš kur pinigai?“ – kalbėjo gyventojas.
O verslas įklimpo milžiniškose problemose.
„Gerai žinomos ir įdarbinusios ne vieną tūkstantį darbuotojų didžiąją dalį lėšų laikė „Snoro“ banke. Tai kai kurių prekinių ženklų, kuriais mes šiandien didžiuojamės, po mėnesio nebeturėsime“, – anksčiau šnekėjo Sigitas Besagirskas.
Valstybei teko nacionalizuoti privatų banką.
„Vyriausybė nutarė banko „Snoras“ akcijas paimti visuomenės poreikiams“, – tada kalbėjo Ingrida Šimonytė.
Žmonių sąskaitose įšaldytos liko socialinės išmokos, atlyginimai, nebuvo galima atsiimti indėlių. „Snoro“ žlugimas vadinamas ne tik didžiausiu bankrotu, bet ir didžiausia afera Lietuvos istorijoje.
Buvę „Snoro“ savininkai – Vladimiras Antonovas ir R. Baranauskas – melavo, kad „Snoras“ Šveicarijos bankuose turi užtektinai kapitalo.
„Antradienio rytą bankas turėjo atsargų Lietuvos banke už 250 mln. litų. Antradienio vakarą jau buvo 111 mln. litų, trečiadienį apie 12 valandą jau buvo 44 mln. litų“, – anksčiau teigė Vitas Vasiliauskas.
V. Antonovas ir R. Baranauskas per trejus metus pasisavino pusę milijardo eurų. Už 8 tyčinius nusikaltimus nuteisti už akių 10,5 metų kalėjimo. Tačiau sumaištį šalyje sukėlęs, šimtus milijonų pavogęs ir Rusijoje besislapstantis R. Baranauskas iš Lietuvos reikalauja pensijos, dabar jam 67-eri.
„Nežinau, tokių atvejų, tokių precedentų nėra daug“, – teigė Regionų administracinio teismo pirmininkas Gediminas Užubalis.
Kreipėsi į teismą, mat pensijos pareikalavo dar prieš dvejus metus, o „Sodra“ jam mokėti nesutiko. Kad gautum pensiją, turi ne tik sukaupti stažą, bet ir gyventi Lietuvoje, turėti galiojančius dokumentus.
„Laikosi pozicijos, kad jis gyvena Lietuvoje, o tai, kad būna Rusijoje, tai yra tiktai laikina padėtis“, – aiškino Regionų administracinio teismo pirmininkas.
R. Baranausko vadinama laikina padėtis trunka jau 10 metų. Grįžęs į Lietuvą būtų iškart suimtas. Išduoti buvusių „Snoro“ savininkų Rusija nesutinka.
„Pagrindiniai duomenys rodo, kad nuo 2015 metų jis faktiškai gyvena Rusijoje. Savo prašyme jis nurodė tokį adresą Rusijoje, iš dokumentų matyti, kad dokumentai jam išduoti Rusijoje, lietuviški dokumentai, tai yra pasas, tapatybės kortelė jau senokai nebegalioja – nepilnai 10 metų nebegalioja“, – nurodė Regionų administracinio teismo pirmininkas.
Galiausiai, pasigedęs lietuviškos pensijos, ją pervesti prašo į Rusijos banką.
„Net ir formaliai šiais metais, birželio mėnesį, pakeitė deklaravimo vietą – išsideklaravo iš Vilniaus adresu“, – pabrėžė G. Užubalis.
Teismas nusprendė, kad „Sodra“ pensijos R. Baranauskui nemoka pagrįstai. Lietuva ir Rusija turi tarpvalstybinę sutartį.
„Ji numato, kad kiekviena šalis, kurioje žmogus apsigyvena, prisiima tos kitos šalies pareigą mokėti pensiją“, – teigė „Sodros“ atstovė Malgožata Kozič.
Tai reiškia – jei visą gyvenimą dirbai ir darbo stažą kaupei Lietuvoje, o vėliau išsikraustei gyventi į Rusiją, tai ji pensiją ir privalo mokėti.
„Ir priešingai – jeigu žmogus yra dirbęs Rusijoje kažkurį laiką, turi ten stažo, bet pensijoje gyvena Lietuvoje, čia yra jo gyvenamoji vieta, čia jis deklaravęs savo gyvenamąją vietą, tuomet Lietuva prisiims jau tą pareigą mokėti pensiją“, – nurodė „Sodros“ atstovė.
R. Baranauskas įsivaizduoja, kad dirbdamas banko prezidentu, tai yra kai savinosi bei švaistė žmonių pinigus, pensiją užsitarnavo. Turi 21 metų darbo stažą. Nepaisant to, kaip kreivai atrodo, nėra įstatymo, kuris taip nusikaltus leistų pensijos nemokėti. Tereikia sukaupti 15 metų stažą ir atitikti kelis elementarius reikalavimus. Kitaip – tik su valstybine pensija, kuri mokama iš biudžeto.
„Tokiu atveju, jei žmogus nusikalsta, kažkaip susigadina savo reputaciją, tai valstybinės pensijos mokėjimas gali būti nutraukiamas, bet socialinio draudimo pensiją žmonės gali gauti ir kalėjimuose, nepriklausomai nuo to, ar žmogus padarė nusikaltimą, jeigu jis mokėjo įmokas“, – šnekėjo M. Kozič.
Tiesa, R. Baranauskas teismo sprendimą dėl pensijos dar galės skųsti.
