Dar viena statybos įmonė „veržiasi diržus“: darbo neteks 130 darbuotojų

Šiuo metu įmonėje dirba 222 žmonių.
Tarnyba BNS pranešė, kad atleidimų priežastis – darbuotojų funkcijos tapo perteklinės dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla.
Nuo sausio 19 dienos iki balandžio pabaigos bus atleista surinkėjų (68), suvirintojų (14), sandėlio darbuotojų (8), elektrikų (7), dažytojų (4), montuotojų (4), gamybos meistrų (4).
BNS rašė, kad 2023 metais „Ryterna modul“ dėl mažėjančių užsakymų iš Vokietijos ir Skandinavijos atleido 27 darbuotojus.
Virš 13 metų veikiančios bendrovės apyvarta 2024 metais siekė 21 mln. eurų – daugiau nei 2023 metais (20 mln. eurų), ji patyrė 1,3 mln. eurų nuostolį (1,4 mln. eurų grynojo pelno), rodo įmonės ataskaita.
