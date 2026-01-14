Emigrantė laimėjo „Teleloto“ butą Palangoje: naujas gyvenimo etapas gintariniame pajūryje?

Dovana sau
Simona šventinį laikotarpį leido su šeima Kelmėje. Čia ji ir įsigijo laimingą bilietą.
„Apsipirkinėjau S. Šilingo gatvėje esančioje „Norfoje“ ir akys užkliuvo už „Teleloto“. Paėmiau vieną bilietą, bet sekmadienį laidos nežiūrėjau. Po kelių dienų paprašiau sesers vyro, kuris turi „Loto.lt“ paskyrą, patikrinti internetu ir sužinojau, kad gavau šansą laimėti butą pajūryje“, – pasakojo moteris.
Kur suki, ten keturi
Žaidimo pusfinalyje Simonai viskas ėjosi it per sviestą – teliko atidaryti paskutinę likusią laisvą dėžutę ir džiaugtis kvietimu į finalą.
O štai per pastarąjį jau teko pasukti galvą, ką rinktis.
„Bijodami, kad neįstrigtume apsnigtuose keliuose ir nepavėluotume į filmavimą Vilniuje, kėlėmės ketvirtą valandą ryto. Tarp finalistų aš buvau ketvirta. Atrodo, kur suki, ten skaičius keturi, tai ir pasirinkau ketvirtu numeriu pažymėtą dėžutę“, – savo sprendimą paaiškino žaidėja.
Nauji metai – nauja pradžia?
Taigi penkias savaites trukusio šventinio „Teleloto“ žaidimo finale Simonai atiteko pagrindinis prizas – šviesus ir erdvus dviejų kambarių butas su terasa bei privačia parkavimo vieta prestižinėje Palangos dalyje, poilsio komplekse „Melno rezidencija“.
Tiek studijoje filmavimo metu, tiek namuose, stebėdama žaidimo įrašą su šeima, Simona iš širdies džiūgavo. Mat šis laimėjimas gali tapti jos nauja pradžia.
„Svarstau su dukrele grįžti į Lietuvą ir apsigyventi Palangoje. Man visada ten patiko – ir ramybė vaikštant pajūriu bei pušynais, ir šurmulys žengiant Basanavičiaus gatve. O dabar, kai yra toks butas – kodėl gi ne?“ – apie rimtus gyvenimo pokyčius galvojo laimėtoja.
Iš viso per šventinius „Teleloto“ žaidimus lietuviams išdalinta 30 naujų BMW automobilių, daugiau nei 3 000 daiktinių prizų bei beveik 1,2 milijono eurų laimėjimų.
Naujausi komentarai